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Galicia

O incendio de Padrón arrasa xa 60 hectáreas e obriga a evacuar unha vivenda por precaución

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12/06/2026 22:43
Padrón (A Coruña), 12/06/2026.- Un incendio activo en el lugar de Herbón, en el municipio de Padrón (A Coruña), supera ya las 20 hectáreas en este viernes con altas temperaturas en Galicia, muy elevadas para la época del año. EFE/Carlos Alberto Fernández
Incendio activo en Herbón
EFE
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Un incendio activo no municipio de Padrón (A Coruña) arrasa xa 60 hectáreas nesta tarde de venres.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume iniciouse sobre as 16,00 horas na parroquia de Herbón e para tentar apagar as chamas mobilizouse un importante dispositivo, que inclúe numerosos medios aéreos.

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A columna de fume é visible desde as aforas da cidade de Santiago. Todo iso nunha xornada na que hai activas alertas por calor na comunidade galega.

O alcalde de Padrón, Anxo Rei Arca, explicou a Europa Press que, a causa do incendio tivo que ser desaloxada unha vivenda onde residen tres acodes, aínda que subliña que é un paso que se dá "por precaución" e espera que sexa temporal e poidan regresar canto antes.

O rexedor destacou que hai "moitos medios traballando" desde o primeiro momento para tratar de atallar o lume. Entre as principais dificultades apuntou á orografía do terreo.

Ademais, apuntou que hai parroquias que se quedaron sen luz e nas que tamén escasea a cobertura.

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O incendio de Padrón arrasa xa 60 hectáreas e obriga a evacuar unha vivenda por precaución
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