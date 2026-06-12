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Galicia

Galicia, entre las comunidades donde más crecen los precios

Según los datos del INE para el mes de mayo 

Efe
12/06/2026 15:47
Un hombre compra en un supermercado
Archivo El Ideal Gallego 
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Galicia, Madrid y Cantabria fueron las comunidades donde más subieron los precios en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, con tasas superiores a la media nacional, mientras que Extremadura, La Rioja, Murcia y Asturias, donde aumentaron menos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el índice de precios de consumo (IPC), que confirma que, en el conjunto de España, la inflación se mantuvo en el 3,2% interanual.

Esta evolución de los precios se produce en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

El IVA de la luz y el gas vuelve este lunes al tipo general del 21 %

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Madrid fue la comunidad donde más crecieron los precios en el último año, en concreto un 3,8%, seguida de Cantabria (3,7), Galicia (3,5), Baleares (3,4) y Castilla La Mancha (3,3).

Por contra, subieron menos en Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9), Murcia (2,9), Asturias (2,9), Andalucía (3,0), Cataluña y Aragón, en las últimas autonomías los precios crecieron un 3,1%con respecto a mayo de 2025.

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