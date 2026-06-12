Galicia, entre las comunidades donde más crecen los precios

Un hombre compra en un supermercado Archivo El Ideal Gallego

Galicia, Madrid y Cantabria fueron las comunidades donde más subieron los precios en mayo en comparación con el mismo mes del año anterior, con tasas superiores a la media nacional, mientras que Extremadura, La Rioja, Murcia y Asturias, donde aumentaron menos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el índice de precios de consumo (IPC), que confirma que, en el conjunto de España, la inflación se mantuvo en el 3,2% interanual.

Esta evolución de los precios se produce en un contexto de elevada incertidumbre y volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

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Madrid fue la comunidad donde más crecieron los precios en el último año, en concreto un 3,8%, seguida de Cantabria (3,7), Galicia (3,5), Baleares (3,4) y Castilla La Mancha (3,3).

Por contra, subieron menos en Extremadura (2,5%), La Rioja (2,9), Murcia (2,9), Asturias (2,9), Andalucía (3,0), Cataluña y Aragón, en las últimas autonomías los precios crecieron un 3,1%con respecto a mayo de 2025.