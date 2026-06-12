Fallece un motorista tras colisionar contra una furgoneta en la A-52 

Emergencias 112 Archivo El Ideal Gallego

Un motorista falleció en las últimas horas tras colisionar contra una furgoneta en la autovía A-52, a su paso por el municipio de Carballeda de Avia (Ourense), según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El siniestro ocurrió sobre las 7.45 horas de este viernes, a la altura del kilómetro 255 de la autovía, y fue el propio conductor de la furgoneta el que contactó con Emergencias para informar de que acababa de sufrir una colisión con una motocicleta. Poco después alertaba de que creía que el motorista estaba fallecido.

El 112 Galicia informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó inicialmente el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También fueron alertados los bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar, los servicios de Emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor de la moto.