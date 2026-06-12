Fallece en Madagascar María Isabel Fraga, hija del expresidente de la Xunta Manuel Fraga

Isabel Fraga y Aznar, en el funeral de Manuel en 2012 EFE

María Isabel Fraga, hija primogénita del expresidente de la Xunta Manuel Fraga Iribarne, ha fallecido a los 78 años de edad cuando participaba en un viaje humanitario en la isla africana de Madagascar.

Así lo confirmaron esta tarde fuentes de su entorno familiar, que han concretado que ahora su círculo cercano trabaja en los trámites para su repatriación. María Isabel Fraga, hija mayor del expresidente gallego, optó por mantenerse alejada de la órbita política y dedicó buena parte de su vida a las causas sociales y solidarias.