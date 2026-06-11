Un Comité de Expertos forestales reforzará en Galicia prevención y defensa contraincendios

Fotografía del incendio forestal en Cualedro tomada el 24 de julio de 2025 por Brais Lorenzo, reconocido con el World Press Photo EFE

Galicia contará con un Comité de Expertos del ámbito forestal que trabajará “aportando información e iniciativas de futuro” tanto para la prevención y defensa contra incendios forestales como en el de la ordenación del monte.

Así lo ha anunciado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante su intervención en el acto inaugural del evento regional del programa europeo Interreg Sudoe contra incendios forestales USE4FOREST, que se desarrolla en Santiago.

El Comité de Expertos se pondrá en marcha para “escuchar y contar con la opinión de científicos, profesores o técnicos especializados”, que ya participan habitualmente en proyectos como el USE4FOREST, y se configurará como “un espacio para sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones”.

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Gómez ha enmarcado esta iniciativa en la importancia que tienen la investigación, el conocimiento científico y la responsabilidad social como herramientas claves en la lucha contra el fuego, junto con la prevención y la extinción, tal y como se pone de manifiesto a través de este proyecto europeo.

En su intervención, Gómez ha recordado las principales novedades de la actualización del Pladiga 2026, como son la incorporación de herramientas digitales como la nueva aplicación ciudadana para la alerta temprana de fuegos, que se presentará próximamente, los sistemas de videovigilancia y el refuerzo de los medios operativos, tanto materiales como humanos.

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El 1 de julio se inicia el periodo de riesgo

De forma paralela, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la orden mediante la que se establece oficialmente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre el período de alto riesgo de incendios forestales en Galicia para este año 2026.

De este modo, se mantiene el calendario habitual de las últimas campañas.

Durante estos tres meses se activarán al máximo los recursos de vigilancia, prevención y extinción, adaptando el despliegue de los medios disponibles a los niveles de riesgo que se registren en cada momento.

Además, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) contempla la posibilidad de ampliar este período al mes de octubre si las condiciones meteorológicas y forestales así lo aconsejan.