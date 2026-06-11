Ricardo García Mira, distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de "Doctor Honoris Causa"

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires Cedida

La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones académicas más prestigiosas de América Latina y referente internacional en la generación de conocimiento, ha acordado hoy conceder al profesor Ricardo García Mira (CITEEC – UDC) el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria científica, académica e institucional y a sus relevantes contribuciones internacionales en los ámbitos de la psicología social y ambiental, la sostenibilidad y el estudio de las relaciones entre las personas y su entorno.

La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, en la sesión celebrada este 10 de junio de 2026. El acto solemne de investidura, en el que Ricardo García Mira recibirá formalmente el título de Doctor Honoris Causa, tendrá lugar el próximo mes de noviembre en la sede de la institución académica argentina.

La concesión de esta máxima distinción académica pone de relieve la dimensión internacional de la trayectoria de García Mira y su contribución al avance del conocimiento sobre algunos de los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestro tiempo.

Ricardo García Mira es catedrático de Psicología Social y Ambiental de la Universidade da Coruña, donde ha desarrollado una destacada carrera académica e investigadora durante más de tres décadas. Doctor en Psicología por la Universidade de Santiago de Compostela, ha sido director del Grupo de Investigación Persona-Ambiente de la Universidade da Coruña y profesor visitante y honorario en diversas instituciones internacionales. Asimismo, ha sido reconocido como Fellow de la International Association of Applied Psychology y presidió la International Association for People-Environment Studies (IAPS), una de las principales organizaciones científicas mundiales en su ámbito de especialización.

Su producción científica ha contribuido de manera decisiva a consolidar la psicología ambiental como un campo de investigación fundamental para comprender los procesos de transición ecológica, la sostenibilidad, la calidad de vida, la participación ciudadana y la respuesta social ante el cambio climático. A lo largo de su trayectoria ha liderado y participado en numerosos proyectos europeos e internacionales centrados en los estilos de vida sostenibles, la innovación social, la transición energética y las políticas públicas para la sostenibilidad.

La Universidad de Buenos Aires ha querido reconocer no solo la excelencia académica y científica de García Mira, reflejada en una amplia producción investigadora y en una intensa actividad internacional, sino también su capacidad para conectar el conocimiento científico con los grandes retos sociales de la actualidad. Su trabajo ha contribuido a fortalecer los vínculos entre la investigación, las políticas públicas y la ciudadanía, promoviendo enfoques innovadores para afrontar los desafíos ambientales y sociales desde una perspectiva interdisciplinar y humanista.

Esta distinción se suma a otros reconocimientos internacionales recibidos por el profesor García Mira y consolida una trayectoria caracterizada por el compromiso con la excelencia académica, la cooperación científica internacional y la generación de conocimiento orientado al bienestar de las personas y al desarrollo sostenible.

Con este acuerdo, la Universidad de Buenos Aires incorpora a Ricardo García Mira a la nómina de personalidades que, desde distintos ámbitos del conocimiento, han realizado contribuciones excepcionales al progreso científico, cultural y social, reforzando al mismo tiempo los lazos académicos entre Europa y América Latina y promoviendo una visión de la ciencia comprometida con la transformación social y la sostenibilidad.

Entre otras distinciones recientes, podemos mencionar que el Profesor Ricardo García Mira, es Doctor Honoris Causa por la Universidad “Alexander Ioan Cuza” de Iasi (Rumanía, 2018); Catedrático Honorario del Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad de Bath (Reino Unido, 2016-2027)), Titular de la Cátedra Honoraria “Ching-Ching Hung-Dao” de la Universidad Nacional Tsing Hua (Taiwan, 2026), y Profesor Visitante de las Universidades: Cornell University (Nueva York, 2020); Universidad de Surrey (Reino Unido, 2003-2012); Universidad del Estado de Texas (San Marcos, USA, 2002), entre otras.