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Galicia

La central telefónica de atención a la soledad de la Xunta recibió 8.000 llamadas en el primer año de funcionamiento

En promedio se atendieron 21 contactos diarios

Europa Press
11/06/2026 15:59
La soledad no deseada puede ocurrir a cualquier edad 
Archivo El Ideal Gallego 
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacó este jueves que la central telefónica de atención a la soledad no deseada de la Xunta recibió cerca de 8.000 llamadas en su primer  año de actividad; un promedio de 21 consultas al día.

Así lo trasladó la responsable autonómica tras la firma de un convenio con la presidenta de Cruz Roja, Mercedes Casanova, para reforzar con 300.000 euros este servicio público y gratuito para la ciudadanía.

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Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la conselleira manifestó que las cifras muestran "la buena acogida de esta central" que, añadió, "no deja de ser un recurso que siempre está disponible para quien más lo necesita, ofreciendo atención, asesoramiento y acompañamiento".

Con todo, Fabiola García recordó que esta central telefónica es solo uno de los pilares de la Estratexia galega contra a soidade non desexada, que consta de una hoja de ruta centrada en tres ejes: la sensibilización, la prevención y la actuación.

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