Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia, Asturias y Castilla y León se alían para que la UE obligue al Gobierno a liberalizar la AP9 y la AP66

La Xunta asegura que seguirá defendiendo el rescate y la "transferencia financiada" de la AP-9 con independencia de quien gobierne en el Estado

Europa Press
11/06/2026 15:44
Vista de la AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande
Vista de la AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Galicia, Asturias y Castilla y León sellaron este miércoles la Declaración de Compostela, una alianza suscrita con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades para reclamar a la Unión Europea (UE) una resolución definitiva del procedimiento abierto sobre las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 que obligue al Gobierno del Estado a ponerles fin.

La Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de ambas autopistas para la movilidad de personas y mercancías, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y el desarrollo económico del noroeste. Además, destaca que su régimen concesional tiene una incidencia directa sobre millones de personas y miles de empresas.

Puente enfría el traspaso de la AP-9 a Galicia: "Es tremendamente difícil"

Más información

El texto da muestra de una posición común del noroeste en defensa de los intereses económicos, sociales y territoriales compartidos y ha sido rubricado este jueves en la capital gallega por la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María Martínez Allegue; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria general de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Natalia Flórez.

Por la parte empresarial, han intervenido el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, María Calvo; y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, Juan María Vallejo; así como el consejero de MundiNova y presidente de En Colectivo, Diego Maraña.

Óscar Puente asegura que no pondrá nuevos peajes

Más información

El acuerdo se produce cuando está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea (CE) concluyese en su dictamen motivado que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 formalizadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones. La apertura del correspondiente procedimiento de infracción contra el Reino de España comenzó hace casi cinco años, a raíz de una denuncia presentada por En Colectivo.

En el acto, la conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha explicado este mismo viernes las tres comunidades remitirán una carta al vicepresidente ejecutivo de la CE con la solicitud de reunión.

Además, la conselleira, que ha explicado que los recursos judiciales presentados por cada comunidad siguen distintos cauces, ha recordado que la Xunta se enteró hace casi un año del dictamen por los medios y que a día de hoy desconoce el contenido de la respuesta emitida por el Gobierno, un hecho ante el que acudió a los tribunales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña

El testamento de José Luis Alonso dictará el destino de los 4,7 millones de euros de la Primitiva de A Coruña
Lara Fernández
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

Aprueba el 96,25% de los estudiantes que hicieron la PAU en Galicia
Europa Press
Fotografía del incendio forestal en Cualedro tomada el 24 de julio de 2025 por Brais Lorenzo, reconocido con el World Press Photo

Un Comité de Expertos forestales reforzará en Galicia prevención y defensa contraincendios
EFE
El ideal gallego

El mapa de la longevidad: la probabilidad de llegar a 100 en el norte triplica la del sur
EFE