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Galicia

El Sergas implantará el límite de 30 consultas en las agendas de los médicos de Primaria después del verano

Ep
11/06/2026 12:47
Médico de familia 
El Ideal Gallego
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El Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará el límite de 30 consultas en las agendas de los médicos de Atención Primaria a la vuelta del verano, según ha anunciado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Preguntado por los medios de comunicación, el responsable del departamento sanitario de la Xunta de Galicia ha indicado que el Gobierno gallego está elaborando una reforma "multinivel" que incluye no solo los centros de salud, sino cambios en la Consellería y en las gerencias de las áreas sanitarias.

Según ha dicho, una de las "grandes quejas" de los facultativos era la "sobresaturación" de la agenda, por lo que se limitará el número de consultas a 30 diarias y la "sobredemanda" se gestionará de forma "eficiente" para que no genere más "sobredemanda".

Esta sería una de las medidas que se pondrán en marcha tras el verano, junto con otras que todavía se están debatiendo en la mesa sectorial, que incluye más dotación de recursos humanos, según ha añadido Caamaño.

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