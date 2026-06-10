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Galicia

Rueda reivindica el valor de las 147 banderas azules que lucirá Galicia este año, diez más que en 2025

Un total de 118 estarán en arenales de la comunidad 

Europa Press
10/06/2026 19:01
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participan en la entrega de las banderas azules, este miércoles
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participan en la entrega de las banderas azules, este miércoles
EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió este miércoles que las 147 banderas azules con las que cuenta Galicia este año -diez más que en el ejercicio anterior- "ofrecen todas las garantías" y "consolidan" a la comunidad como "un referente internacional de calidad, excelencia y sostenibilidad turística". "Para hablar de 'Galicia Calidade' hacen falta ejemplos visibles y reconocibles como lo son estas banderas", proclamó.

Durante su participación en el acto de entrega de estos galardones, celebrado en el municipio lucense de Xove y en el que también estuvo presente la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el titular del Gobierno gallego subrayó que esta marca genera confianza y valor, siendo un símbolo reconocido por los visitantes.

Rueda felicitó así a los municipios galardonados y agradeció el trabajo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) por impulsar a la comunidad a "superarse año tras año", al tiempo que ha abogado por mantener una exigencia que "beneficia a todos".

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En esta edición, Galicia recibió un total de 147 banderas azules distribuidas en 118 playas, 11 puertos y 18 centros. A estas distinciones se suman los 72 distintivos otorgados a los senderos azules el pasado mes de marzo, alcanzando un total de 219 reconocimientos.

Con estas cifras, Galicia se convierte en la "comunidad que más crece en banderas azules" y la segunda con más galardones de España, lo que supone que uno de cada cinco reconocimientos concedidos en todo el país recae en territorio gallego.

Nuevas playas 

Como novedades de este año, destacan la incorporación de cuatro nuevas playas que obtienen el distintivo por primera vez: Niñóns (Ponteceso), O Laño (Poio), Pampaído (Sanxenxo) y la playa de Os Franceses (A Veiga), que se convierte en la primera playa fluvial de la provincia de Ourense en conseguir una bandera azul. Asimismo, se incorporan dos nuevos centros azules: las sedes de A Coruña y de Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

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