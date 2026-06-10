La Xunta califica de “carrusel de errores” la PAU e insiste en sumarse al proceso

Alumnos durante las pruebas de la PAU en la facultad de Filología de la UDC Quintana

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, insistió ayer en que el papel del Gobierno gallego en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) es “testimonial” y ha tildado de “carrusel de errores” lo sucedido este año en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Así, Rodríguez ha recordado que, ante las incidencias registradas, la Consellería solicitó por escrito información sobre los cambios de criterios de corrección, recibiendo como respuesta que se enterarían “cuando fuesen publicados en la web”.

A pesar de los “errores” de esta convocatoria, el conselleiro ha insistido en que la existencia de 17 pruebas diferentes para un sistema de distrito único en España resulta “muy injusta” y genera un “perjuicio” para los estudiantes gallegos. Esta situación, ha argumentado, reafirma la postura de la Xunta de reclamar una “mayor corresponsabilidad” y participación en la coordinación del proceso, en línea con el modelo de otras comunidades autónomas.

Por su parte, el rector en funciones de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, ha lamentado “errores humanos y puntuales” hallados en exámenes de materias como Dibujo Técnico o Historia en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año 2026 en Galicia, y ha trasladado que, desde la universidad, están “totalmente abiertos a mudar el sistema para hacerlo mejor”.

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También se pronunció ayer la rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que apeló a la “tranquilidad” del alumnado. “Se han activado los mecanismos correctores para que todo el mundo tenga una evaluación justa”, ha insistido Crujeiras.

La rectora también ha querido recordar que la mitad de la CIUG está formada por docentes universitarios y la otra mitad son administrativos “y hace tiempo que desde las universidades se ha puesto sobre la mesa a la Consellería medidas para paliar posibles errores”.