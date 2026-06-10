Investigados en A Coruña por trucar el tacógrafo de un camión para que registrase que estaba descansando mientras circulaba

Fotografía de archivo de un control de la Guardia Civil a camiones El Ideal Gallego

La Guardia Civil investiga a un conductor y al administrador de la empresa para la que trabaja como presuntos autores de un delito de falsedad documental, por manipular el tacógrafo de un camión para alterar los tiempos de conducción.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, las diligencias se activaron después de que agentes del subsector de Tráfico de A Coruña interceptasen un camión en un punto de inspección y control instalado en el kilómetro 337 de la carretera N-525.

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En el transcurso de ese operativo, los agentes inspeccionaron ese vehículo, que hacía una ruta entre Pontevedra y Santiago de Compostela y, tras analizar los datos del tacógrafo, comprobaron que el dispositivo registraba la modalidad de descanso, pese a que lo habían visto circulando momentos antes.

Ante la sospecha de que el tacógrafo pudiera estar manipulado, los agentes hicieron una inspección más exhaustiva, y encontraron un imán adherido al generador de impulso, elemento externo al sistema que tenía como finalidd alterar el funcionamiento del tacógrafo, impidiendo el registro de la actividad real del camión.

Para verificar las irregularidades, el camión fue trasladado a un centro técnico autorizado, donde se comprobó que, con el imán colocado, el tacógrafo continuaba registrado el modo descanso, mientras el vehículo se encontraba en movimiento.

Una vez retirado el dispositivo, el sistema recuperó su funcionamiento normal, registrando correctamente la actividad y la velocidad del vehículo, quedando todo ello documentado mediante informe técnico.

Por estos hechos, la Guardia Civil investiga al chófer y al administrador de la empresa, y recuerda que la manipulación del tacógrafo no solo supone una infracción o un delito, sino que implica un grave riesgo para la seguridad vial.