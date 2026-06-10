Galicia registró en 2026 la primavera climática más seca desde 1990

Varios viandantes tratas de protegerse de la lluvia, en Os Mallos Carlota Blanco

Galicia ha registrado la primavera climatológica —periodo que comprende los meses de marzo, abril y mayo— más seca desde 1990, con unas precipitaciones medias un 46% inferiores a las habituales, según el informe elaborado por MeteoGalicia.

Concretamente, la precipitación media para las dieciséis estaciones que componen la serie regional fue de 160 litros por metro cuadrado, un valor que puede considerarse como "muy seco"; los cuartos valores de precipitaciones más secos desde que se tienen registros.

Las mayores precipitaciones se registraron en la región atlántica, a lo largo de las sierras litorales y en las zonas montañosas del este, con valores entre 225 y 260 litros por metro cuadrado, mientras que los registros más bajos se ubicaron en Valdeorras, el interior de Lugo y el golfo Ártabro, con entre 115 y 130 litros por metro cuadrado.

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Por meses, en marzo y abril, la precipitación acumulada fue inferior a la esperada, por lo que ambos meses fueron "muy secos"; mientras que mayo fue "un mes normal", ya que las zonas con exceso de precipitaciones en forma de chubascos y tormentas —mitad oriental— se vieron compensadas por las zonas con déficit, donde los frentes que llegaron no fueron tan activos como en otros meses de mayo.

En cuanto a las temperaturas, la primavera de 2026 puede considerarse "muy cálida", con un valor medio de 13,7 grados, lo que representa una anomalía de 1,4 grados respecto a lo habitual para este periodo.

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Durante los tres meses de este periodo, se registraron temperaturas superiores a las esperadas: en marzo, tanto las máximas como las mínimas fueron elevadas debido a la situación anticiclónica de la segunda quincena; y en abril también se registraron máximas superiores a lo habitual debido a la frecuente aparición de anticiclones que arrastraron aire cálido desde el norte de África.

En el caso de mayo, fue un mes dividido en dos partes: hasta el día 19, las temperaturas fueron bajas", pero a partir del día 20 la llegada de una masa de aire continental muy cálido provocó un aumento de la temperatura que compensó las bajas temperaturas de las primeras semanas y elevó la media mensual.