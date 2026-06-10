Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia registró en 2026 la primavera climática más seca desde 1990

Las precipitaciones medias fueron un 46% inferiores a las habituales, según MeteoGalicia 

Efe
10/06/2026 19:10
Varios viandantes tratas de protegerse de la lluvia, en Os Mallos
Varios viandantes tratas de protegerse de la lluvia, en Os Mallos
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Galicia ha registrado la primavera climatológica —periodo que comprende los meses de marzo, abril y mayo— más seca desde 1990, con unas precipitaciones medias un 46% inferiores a las habituales, según el informe elaborado por MeteoGalicia.

Concretamente, la precipitación media para las dieciséis estaciones que componen la serie regional fue de 160 litros por metro cuadrado, un valor que puede considerarse como "muy seco"; los cuartos valores de precipitaciones más secos desde que se tienen registros.

Las mayores precipitaciones se registraron en la región atlántica, a lo largo de las sierras litorales y en las zonas montañosas del este, con valores entre 225 y 260 litros por metro cuadrado, mientras que los registros más bajos se ubicaron en Valdeorras, el interior de Lugo y el golfo Ártabro, con entre 115 y 130 litros por metro cuadrado.

Un hombre contempla la playa de la Malvarrosa en Valencia

El pasado mayo fue un mes seco y el séptimo más cálido del siglo XXI

Más información

Por meses, en marzo y abril, la precipitación acumulada fue inferior a la esperada, por lo que ambos meses fueron "muy secos"; mientras que mayo fue "un mes normal", ya que las zonas con exceso de precipitaciones en forma de chubascos y tormentas —mitad oriental— se vieron compensadas por las zonas con déficit, donde los frentes que llegaron no fueron tan activos como en otros meses de mayo.

En cuanto a las temperaturas, la primavera de 2026 puede considerarse "muy cálida", con un valor medio de 13,7 grados, lo que representa una anomalía de 1,4 grados respecto a lo habitual para este periodo.

Los parques de A Coruña se llenaron de amantes del sol

Sanidad fija las temperaturas dañinas para la salud: de 27,8 en A Coruña a 39,2 en Ourense

Más información

Durante los tres meses de este periodo, se registraron temperaturas superiores a las esperadas: en marzo, tanto las máximas como las mínimas fueron elevadas debido a la situación anticiclónica de la segunda quincena; y en abril también se registraron máximas superiores a lo habitual debido a la frecuente aparición de anticiclones que arrastraron aire cálido desde el norte de África.

En el caso de mayo, fue un mes dividido en dos partes: hasta el día 19, las temperaturas fueron bajas", pero a partir del día 20 la llegada de una masa de aire continental muy cálido provocó un aumento de la temperatura que compensó las bajas temperaturas de las primeras semanas y elevó la media mensual.  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cartel teatro Diputación y cartel Studio Kmicic

El llamativo parecido del cartel de teatro escolar de la Diputación de A Coruña con uno hecho por el estudio polaco Kmicic
Belen Cebey
Ayuntamiento de Carral y Campo da Feira de Carral

Fernández Mouriño (Carral), sobre la FP anunciada: “Non restará espazo ao instituto”
Noelia Díaz
Vista del Camino de Pinar

El Gobierno local renovará el firme en las calzadas del Agra do Orzán y San Pedro de Visma
Redacción
Momento de la reunión del Ayuntamiento, los vecinos de Xuxán y Tranvías

Xuxán se incorpora a la línea 4 de bus urbano de A Coruña
Redacción