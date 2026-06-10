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Galicia

El general jefe de la Guardia Civil en Galicia recibe la Orden de Isabel la Católica por su trayectoria

Europa Press
10/06/2026 19:54
A CORUÑA, 10/06/2026.- El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, preside la entrega de la encomienda de la orden de Isabel la Católica al general jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias. EFE/Cabalar
Pedro Blanco (D) preside la entrega de la encomienda de la orden de Isabel la Católica al general jefe de la 15ª Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias.
EFE
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El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha hecho entrega al general jefe de la Guardia Civil en Galicia, Miguel Ángel González Arias, la Orden de Isabel la Católica por su "trayectoria ejemplar y el compromiso humano".

"Al servicio de la seguridad y del bienestar de los gallegos y gallegas", ha señalado en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Galicia.

"Su esfuerzo se ve reconocido con esta condecoración, reservada a aquellos comportamientos extraordinarios que redunden en el beneficio de la nación", ha subrayado en el mismo.

Así, el delegado del Gobierno ha incidido en la capacidad del general jefe para "liderar con rigor y cercanía a la vez, dejando claro que en Galicia el rural no es la periferia, es el corazón, y más para la Benemérita".

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