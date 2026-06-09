La Xunta concedió 852.000 euros a ganaderos en 2025 en compensación por daños de lobos

Los ataques de lobos aumentaron respecto a años anteriores EFE

Los ganaderos afectados por daños derivados de ataques de lobos a sus explotaciones recibieron en 2025 un total de 851.996,99 euros en compensaciones, ha informado este martes la Consellería de Medio Ambiente.

Dichas compensaciones, calculada en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, fueron para 1.272 solicitudes de ayuda y varían en función de la especie y de la edad de los animales afectados por ataques del lobo, pero oscilaron entre 41,47 euros y 2.858,57 euros, precisa el citado departamento del Gobierno autonómico en un comunicado.

Se trata de un aumento respecto a años anteriores en los que las compensaciones convocadas por la Xunta rondaron los 0,6 millones de euros anuales para daños por parte de lobos.

Además de las compensaciones, la Xunta proporcionó el año pasado ayudas por casi 1,3 millones de euros a explotaciones agroganaderas para prevenir ataques de lobos, entre las que figuran la compra de perros protectores del ganado, pastores eléctricos y cierre móviles de malla electrificada, así como vallas fijas y la contratación de personal de vigilancia, apunta la Consellería.

Agrega que en el período 2016-2025 el Gobierno autonómico ha destinado casi 13,8 millones de euros en compensaciones y ayudas a la prevención contra ataques de lobos, y reclama al Ejecutivo central que pague lo que considera como una deuda por su decisión de incluir a ese animal en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespre).