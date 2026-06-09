Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta asume la coordinación de actuaciones por el vertido de gasóleo en Mos

Efe
09/06/2026 20:03
Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia
Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Galicia ha asumido la coordinación de las actuaciones sobre los suelos afectados por el vertido de gasóleo registrado tras el accidente de un camión cisterna el pasado sábado en el viaducto de Pereiras, en Mos (Pontevedra).

La decisión, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Mos en un comunicado, se adopta tras las reuniones técnicas mantenidas entre las distintas administraciones y organismos implicados en la gestión del siniestro, con el objetivo de avanzar en la recuperación ambiental de la zona y en la evaluación del impacto sobre los terrenos afectados.

En este marco, el Ejecutivo gallego movilizará a un gestor autorizado de residuos para retirar la manta absorbente instalada bajo el viaducto durante las labores iniciales de contención del vertido.

MOS (PONTEVEDRA), 06/06/2026.- La autopista AP-9 se encuentra cortada desde esta mañana en el término municipal de Mos (Pontevedra) tras el vuelco de un camión cisterna que contenía 32.000 litros de gasoil, de los que 7.000 se han derramado por la calzada y cuyo conductor ha resultado ileso. EFE/ Sxenick

Cortan a AP-9 en Mos (Pontevedra) após envorcar un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo

Más información

Paralelamente, un Organismo de Control Autorizado (OCA) realiza catas y estudios en la zona afectada para determinar el alcance de la contaminación del suelo.

Los resultados permitirán concretar las actuaciones necesarias para su restauración ambiental.

La empresa especializada coordinará, junto al gestor de residuos, la retirada y tratamiento de los materiales contaminados que puedan detectarse durante los trabajos de caracterización del terreno.

La Xunta asumirá la ejecución de las actuaciones de emergencia y restauración ambiental, sin perjuicio de las posibles reclamaciones posteriores a la compañía aseguradora del vehículo implicado en el accidente.

Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia

Reabre el carril de la AP-9 que permanecía cortado tras el vertido de gasóleo de un camión que volcó en Mos

Más información

El Concello de Mos mantiene la colaboración con los organismos competentes y la información a la ciudadanía sobre la evolución de los trabajos y los análisis en curso.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil continúa el seguimiento del regato da Salgueira y de las aguas superficiales de la zona para verificar la evolución del episodio y garantizar la protección del dominio público hidráulico.

Hasta conocer los resultados de las analíticas, se mantienen las medidas preventivas vigentes, entre ellas la recomendación de no consumir agua de pozos particulares próximos al regato ni utilizar agua de regadío en el área delimitada. Los controles sobre captaciones y acuíferos continuarán en los próximos días.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia

La Xunta asume la coordinación de actuaciones por el vertido de gasóleo en Mos
EFE
Urbano Lugrís (en el centro) posa en 1952 con dos diputados brasileños delante de la obra que se le encargó en Madrid a raíz del mural que hizo en A Coruña el año anterior

Las grandes obras que Lugrís inauguró hace 75 años en la ciudad y que desaparecieron para siempre
Rubén Ventureira
Imagen de un piano

Las ocho calles y plazas de A Coruña en las que habrá un piano tocando el 12 de junio
Redacción
Gus Hully posa con las 48 cervezas

El inglés que ha llevado a Estrella Galicia al Mundial: "Es auténtica, no como otras españolas"
Guillermo Parga