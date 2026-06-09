La Xunta asume la coordinación de actuaciones por el vertido de gasóleo en Mos

Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia EFE

La Xunta de Galicia ha asumido la coordinación de las actuaciones sobre los suelos afectados por el vertido de gasóleo registrado tras el accidente de un camión cisterna el pasado sábado en el viaducto de Pereiras, en Mos (Pontevedra).

La decisión, según ha informado este martes el Ayuntamiento de Mos en un comunicado, se adopta tras las reuniones técnicas mantenidas entre las distintas administraciones y organismos implicados en la gestión del siniestro, con el objetivo de avanzar en la recuperación ambiental de la zona y en la evaluación del impacto sobre los terrenos afectados.

En este marco, el Ejecutivo gallego movilizará a un gestor autorizado de residuos para retirar la manta absorbente instalada bajo el viaducto durante las labores iniciales de contención del vertido.

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Paralelamente, un Organismo de Control Autorizado (OCA) realiza catas y estudios en la zona afectada para determinar el alcance de la contaminación del suelo.

Los resultados permitirán concretar las actuaciones necesarias para su restauración ambiental.

La empresa especializada coordinará, junto al gestor de residuos, la retirada y tratamiento de los materiales contaminados que puedan detectarse durante los trabajos de caracterización del terreno.

La Xunta asumirá la ejecución de las actuaciones de emergencia y restauración ambiental, sin perjuicio de las posibles reclamaciones posteriores a la compañía aseguradora del vehículo implicado en el accidente.

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El Concello de Mos mantiene la colaboración con los organismos competentes y la información a la ciudadanía sobre la evolución de los trabajos y los análisis en curso.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil continúa el seguimiento del regato da Salgueira y de las aguas superficiales de la zona para verificar la evolución del episodio y garantizar la protección del dominio público hidráulico.

Hasta conocer los resultados de las analíticas, se mantienen las medidas preventivas vigentes, entre ellas la recomendación de no consumir agua de pozos particulares próximos al regato ni utilizar agua de regadío en el área delimitada. Los controles sobre captaciones y acuíferos continuarán en los próximos días.