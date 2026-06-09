La CIUG actualiza los criterios de calificación en Historia y Dibujo Técnico tras las incidencias detectadas en la PAU

Un grupo de alumnos en la Facultad de Filología de la UDC, durante la presentación de la PAU Quintana

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) estableció los criterios definitivos para la corrección de las materias de Historia de España y Dibujo Técnico II en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. La medida responde a las reclamaciones y a las incidencias registradas durante el desarrollo de las pruebas.

En lo que respecta a la materia de Historia de España, las nuevas instrucciones -publicadas este lunes- garantizan que el alumnado pueda optar a la máxima puntuación en la pregunta del bloque II relativa al socialismo y al anarquismo, independientemente de si se ha seguido el formato comparativo exigido inicialmente.

La CIUG ha especificado que, en aquellos casos donde el alumno haya realizado un desarrollo únicamente teórico en lugar de una comparación, se aplicarán los mismos baremos de calificación previstos para la tabla comparativa.

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Esta medida responde a las protestas de diversos departamentos y profesorado, quienes argumentaron que las guías previas de la comisión situaban estos conceptos en el bloque III, orientado al comentario de texto, y no en el bloque II.

De forma paralela, la CIUG ha emitido este martes una tabla de baremación detallada para la asignatura de Dibujo Técnico, en la que se desglosan las puntuaciones para ejercicios de isometría, tangencias y proyecciones, entre otros, con un máximo de 2,25 puntos por bloque y un punto adicional reservado específicamente para la presentación, limpieza y nomenclatura.

Con todo, la documentación oficial de la comisión subraya que, debido a las incidencias acontecidas durante la realización de la prueba, estos criterios se aplicarán siempre bajo la premisa de no perjudicar al alumnado.