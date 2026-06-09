Escolares gallegos ejercen como diputados por un día para reflexionar sobre la convivencia en el entorno digital

Un grupo de niños ejerce como Diputado en el Parlamento de Galicia Cedida

El Parlamento de Galicia acogió este martes un pleno infantil en el que ochenta niños y niñas de los centros escolares Arquitecto Casas Novoa, de Santiago de Compostela (A Coruña), Plurilingüe A Gándara, de Monforte de Lemos (Lugo), Plurilingüe Irmáns Villar, de Ourense y Plurilingüe de Cerdeiriñas, de Piloño (Pontevedra) ejercieron como diputados por un día.

En el acto, organizado por Aldeas Infantiles SOS y del que informó el Parlamento, los participantes abordaron el valor de la convivencia, vinculándola con los entornos digitales y la protección de contenidos adecuados.

La actividad se enmarca en el programa 'Abraza tus valores' y en ella el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Ángel Santalices, aprovechó su intervención para instar a la juventud gallega a ejercer el civismo digital con responsabilidad y empatía. "Detrás de cada pantalla hay alguien que siente, que piensa y que merece el mismo respeto que le ofrecemos cuando estamos cara a cara", señaló.

Tan solo el 25% de los residuos domésticos de Galicia se recicla y otro 26% va al vertedero Más información

En su intervención, el jefe del Legislativo autonómico recordó que en breve llevará al Parlamento la Ley de Educación Digital para garantizar un marco legal integral para la educación digital en Galicia.

El pleno infantil contó también con la participación del director de la ONG Aldeas Infantiles, Pedro Puig; de representantes de los diferentes grupos parlamentarios y del director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey.

El representante del Ejecutivo gallego, tal y como ha destacado la Xunta en otro comunicado, felicitó tanto a Aldeas Infantiles como a los centros educativos por su interés por trasladar a los más jóvenes valores como el diálogo y el consenso y animó a los niños y adolescentes a participar en iniciativas que fomenten su participación en la sociedad.