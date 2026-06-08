Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda confía en que el papa visite Galicia en 2027: "Yo no renuncio"

Europa Press
08/06/2026 15:18
Alfonso Rueda saluda al papa León XIV
Alfonso Rueda saluda al papa León XIV, durante su llegada al país, el sábado  pasado
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que confía en que los contactos y gestiones para que el papa León XIV visite Galicia el próximo año "fructifiquen".

En rueda de prensa tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el titular del Gobierno gallego destacó que estos días se ve "el enorme poder de convocatoria" del pontífice, algo que, en su opinión, "es bueno como sociedad" para hablar de "valores que nos hacen un poco mejor a todos".

Alfonso Rueda saluda al papa León XIV

Alfonso Rueda da la bienvenida al papa León XIV y lo invita a visitar Galicia en el Xacobeo 2027

Más información

Sobre una posible visita a Galicia coincidiendo con el Xacobeo, Rueda manifestó su confianza en "los contactos y gestiones" que se están realizando "de la mano de las autoridades eclesiásticas". "Sería una grandísima noticia que el papa esté el año Xacobeo aquí", reafirmó.

En todo caso, reconoció que "no es sencillo", teniendo en cuenta la extensión del viaje que realiza León XIV estos días en España, pero aseguró que él "no renuncia". "Por intentarlo no va a ser y creo que sería una magnífica noticia", insistió.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Gómez Caamaño (i), en la toma de posesión del doctor, Luis León Mateos (c), la mañana de este lunes

Luís León toma posesión como xerente do Sergas, con retos como o reforzo de primaria e a xestión de listas de espera
Europa Press
El ideal gallego

El turismo de negocios en España generó 6.615 millones en 2025, según Turespaña
Europa Press
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico

El PSdeG ve "inaceptables" los errores en la PAU pero pide que no se convierta en un "ajuste de cuentas políticas"
Europa Press
Betanzos está realizando actuaciones en el entorno de la plaza de los Irmáns García Naveira

Betanzos avanza en los cambios en la García Irmáns: un nuevo paso e iluminación led en Os Soportais
Lucía Tenreiro