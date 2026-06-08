Rosa Aneiros y David Uclés, ganadores del XIX premio Novela Europea Casino de Santiago

La escritora coruñesa, Rosa Aneiros Archivo El Ideal Gallego

Los escritores Rosa Aneiros y David Uclés han ganado el XIX premio Novela Europea Casino de Santiago de Compostela, ha informado este lunes el jurado.

La decisión del jurado ha sido atribuir el galardón ex aequo a los dos escritores vinculados a la capital gallega, la primera como trabajadora del Consello da Cultura Galega (CCG).

Aneiros (Meirás-Valdoviño, A Coruña 1976), una ex periodista con trayectoria literaria, narra en su novela 'A noite das cebolas', publicada por la editora Xerais, las historias de una mujer que tras conocer su diagnóstico de cáncer y la muerte de un familiar por esa enfermedad, decide vivir intensamente con la naturaleza.

Esta es además, la primera novela en lengua gallega en recibir ese galardón, que comparte con otra novela en castellano.

Retrato del escritor David Uclés, ganador del 82 Premio Nadal 2026.. Xavier Torres-Bacchetta

Uclés (Úbeda, 21 de enero de 1990), un polifacético escritor, dibujante y músico, relata en su obra 'La península de las casas vacías' una visión de la Guerra Civil española desde una perspectiva del denominado realismo mágico.

Los dos ganadores se impusieron a las otras tres novelas finalistas: 'El cantar del profeta', de Paul Lynch; 'Desertar', de Mathias Enard; y 'Una familia moderna', de Helga Flatland.