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Galicia

Reabre el carril de la AP-9 que permanecía cortado tras el vertido de gasóleo de un camión que volcó en Mos

Ep
08/06/2026 21:29
Vuelco de camión con gasoil corta la AP-9 en Mos (Pontevedra) y activa plan de emergencia
El accidente ocurrió en la mañana del sábado
EFE
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La Guardia Civil ha informado de que poco antes de las 20.30 horas de este lunes ha quedado restablecida la circulación en el kilómetro 164 de la AP-9 dirección Tui, afectada por el vertido de gasóleo de un camión cisterna que volcó en la zona.

El accidente ocurrió en la mañana del sábado, cuando el vehículo volcó en el kilómetro 164 de la AP-9, y perdió unos 7.000 de los 32.000 litros de gasóleo que transportaba. Hasta esta tarde se mantenía cortado el carril derecho de la autopista en esa zona.

Además, el Ayuntamiento de Mos informó este lunes de que mantenía en vigor las medidas preventivas en relación al consumo de agua con motivo del vertido de gasóleo registrado tras el accidente de un camión en la AP-9, a la altura de la parroquia de Pereiras, y de que seguían las labores de limpieza y toma de muestras para análisis.

Fuentes municipales explicaron que la situación "está controlada" y que se están haciendo análisis del agua de los pozos de una docena de viviendas. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de los vecinos, pero ha aclarado que estos cuentan con agua de la traída, que no está afectada por el vertido.

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