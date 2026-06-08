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Galicia

Luís León toma posesión como xerente do Sergas, con retos como o reforzo de primaria e a xestión de listas de espera

Europa Press
08/06/2026 15:59
Gómez Caamaño (i), en la toma de posesión del doctor, Luis León Mateos (c), la mañana de este lunes
Gómez Caamaño (i), en la toma de posesión del doctor, Luis León Mateos (c), la mañana de este lunes
EFE
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O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presidiu este luns a toma de posesión do doutor Luís León Mateos como novo xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Nun comunicado, destacan algúns dos retos que afrontará como o fortalecemento da atención primaria e da saúde mental ou a xestión das listas de espera, nun contexto marcado polo déficit de profesionais e pola folga do persoal médico contra o Estatuto Marco que promove o Goberno central.

Durante a súa intervención na toma de posesión, o conselleiro destacou a ampla traxectoria asistencial, docente e investigadora do doutor Luís León. Gómez Caamaño tamén tivo palabras de agradecemento para o xerente saínte, José Ramón Parada, pola súa profesionalidade e dedicación nos máis de dous anos de traballo no cargo.

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Pola súa banda, o novo xerente do Sergas sinalou que a sanidade vive momentos "complexos", con retos estruturais "de gran magnitude", como o envellecemento e a dispersión da poboación, e incidiu en que é necesario "repensar o modelo de atención".

Así mesmo, destacou as fortalezas do sistema, entre as que citou aos profesionais, as infraestruturas e os recursos tecnolóxicos, "co claro obxectivo de garantir unha atención de calidade".

Pola súa banda, o xerente saínte, José Ramón Parada, agradeceu ao conselleiro a súa confianza nestes anos de moito traballo.

Traxectoria do novo xerente 

Luís León é licenciado en Medicamento pola Universidade de Navarra, especialista en Oncoloxía Médica, doutor en Medicamento pola USC e profesor asociado en Ciencias da Saúde. Conta, ademais, cunha ampla traxectoria asistencial, docente e investigadora.

Desenvolveu a súa carreira asistencial no Hospital Clínico Universitario de Santiago, no Hospital Meixoeiro de Vigo, no Arquitecto Marcide de Ferrol e no Complexo Universitario de Pontevedra, ademais de realizar estancias formativas no MD Anderson Cancer Center de Houston e no Bellevue Hospital de Nova York.

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No ámbito de xestión da innovación, foi subdirector de Investigación, Docencia e Innovación do Serags e director da área de Planificación e Promoción dá Investigación da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

Na súa faceta académica e científica, é profesor asociado na USC, coordinador do Título Experto en Oncoloxía de Precisión e autor de numerosas publicacións e proxectos competitivos en oncoloxía de precisión, biopsia líquida e inmunoterapia.

Até o momento, exercía como xefe de sección no Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e presidía o Comité Molecular de Tumores do Servizo Galego de Saúde desde 2025.

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