Luís León toma posesión como xerente do Sergas, con retos como o reforzo de primaria e a xestión de listas de espera
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presidiu este luns a toma de posesión do doutor Luís León Mateos como novo xerente do Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Nun comunicado, destacan algúns dos retos que afrontará como o fortalecemento da atención primaria e da saúde mental ou a xestión das listas de espera, nun contexto marcado polo déficit de profesionais e pola folga do persoal médico contra o Estatuto Marco que promove o Goberno central.
Durante a súa intervención na toma de posesión, o conselleiro destacou a ampla traxectoria asistencial, docente e investigadora do doutor Luís León. Gómez Caamaño tamén tivo palabras de agradecemento para o xerente saínte, José Ramón Parada, pola súa profesionalidade e dedicación nos máis de dous anos de traballo no cargo.
Pola súa banda, o novo xerente do Sergas sinalou que a sanidade vive momentos "complexos", con retos estruturais "de gran magnitude", como o envellecemento e a dispersión da poboación, e incidiu en que é necesario "repensar o modelo de atención".
Así mesmo, destacou as fortalezas do sistema, entre as que citou aos profesionais, as infraestruturas e os recursos tecnolóxicos, "co claro obxectivo de garantir unha atención de calidade".
Pola súa banda, o xerente saínte, José Ramón Parada, agradeceu ao conselleiro a súa confianza nestes anos de moito traballo.
Traxectoria do novo xerente
Luís León é licenciado en Medicamento pola Universidade de Navarra, especialista en Oncoloxía Médica, doutor en Medicamento pola USC e profesor asociado en Ciencias da Saúde. Conta, ademais, cunha ampla traxectoria asistencial, docente e investigadora.
Desenvolveu a súa carreira asistencial no Hospital Clínico Universitario de Santiago, no Hospital Meixoeiro de Vigo, no Arquitecto Marcide de Ferrol e no Complexo Universitario de Pontevedra, ademais de realizar estancias formativas no MD Anderson Cancer Center de Houston e no Bellevue Hospital de Nova York.
No ámbito de xestión da innovación, foi subdirector de Investigación, Docencia e Innovación do Serags e director da área de Planificación e Promoción dá Investigación da Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.
Na súa faceta académica e científica, é profesor asociado na USC, coordinador do Título Experto en Oncoloxía de Precisión e autor de numerosas publicacións e proxectos competitivos en oncoloxía de precisión, biopsia líquida e inmunoterapia.
Até o momento, exercía como xefe de sección no Servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e presidía o Comité Molecular de Tumores do Servizo Galego de Saúde desde 2025.