El PSdeG ve "inaceptables" los errores en la PAU pero pide que no se convierta en un "ajuste de cuentas políticas"

Un grupo de alumnos, en las pruebas de la PAU Quintana

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias aseguró este lunes que los errores en la PAU gallega "fueron inaceptables" y solicitó que "se depuren responsabilidades", aunque sin hacer de esta cuestión "un ajuste de cuentas políticas".

En declaraciones a los medios, la socialista señalaron que "ningún alumno puede pagar el pato" por unos errores que calificó de "inaceptables".

Por ello, reclamó que "se depuren responsabilidades en toda la cadena, incluso en la Consellería de Educación, que tardó dos días en salir".

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Sin embargo, alertó de "la injerencia de la Xunta en las pruebas" y señaló que esta cuestión "no puede convertirse en un ajuste de cuentas políticas". "Lo que nos preocupa son los estudiantes", zanjó.

En torno a Sanidad

En otro orden de cosas, a preguntas de los medios, se refirió a la nueva gerencia del Sergas, una etapa ante la que ha mostrado una "desconfianza total".

Patricia Iglesias dijo que el sistema de salud pública en Galicia "está en absoluto colapso" y sufre de un "absoluto deterioro, especialmente en el caso de la Atención Primaria". "El PP no apuesta por la sanidad pública, apuesta por la concertación", acotó, contraponiendo este sistema al que apoyan los socialistas, "una sanidad 100 por cien pública y con refuerzo de la Atención Primaria".

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Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Iglesias expresó su respeto "al principio de presunción de inocencia" en el caso Zapatero y señaló que el actual es "un momento muy inicial del proceso" judicial.

"Nosotros no vamos a destruir ordenadores a martillazos, estamos abiertos a colaborar con la investigación", ironizó, expresando el "respeto y colaboración con la justicia" de los socialistas.