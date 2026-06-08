El papa hace referencias al Camino en su discurso ante los obispos, a los que pide responder a la"plaga" de abusos

El papa León XIV, este lunes, en su visita a la Conferencia Episcopal Española EFE

El papa León XIV llamó a los obispos españoles a responder con la "escucha", "verdad", "justicia" y "reparación" a quienes "han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", lo que considera una "plaga".

Así lo expresó este lunes el Pontífice en su discurso a los obispos españoles en la sala de la plenaria de la sede, donde fue recibido a pie de coche por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el vicepresidente, José Cobo; y el secretario general, César García Magán. El Pontífice se reunirá este lunes con algunas víctimas de abusos en un encuentro privado.

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", dijo el papa.

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Según el Pontífice, "ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado". "Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", subrayó.

Por otro lado, León XIV indicó que "ahora la consigna debe ser" que el patrimonio de la Iglesia "sea siempre instrumento y oportunidad de diálogo" con aquellos que encuentran en el camino. "Como sucede a los peregrinos del Camino de Santiago, en nuestro viaje podemos encontrarnos con esas inmensas planicies castellanas, vacías a nuestros ojos", señaló.

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"Los pocos encuentros de estos peregrinos con algunas personas mayores o con trabajadores extranjeros, pueden ser una metáfora de muchas situaciones sociales que por desgracia se perciben en algunas de vuestras realidades eclesiales. No es la primera vez que España enfrenta una situación análoga: en el pasado, por ejemplo, cuando la Iglesia tuvo que reconstruir su presencia en las franjas de tierra quemada, surgieron modelos de evangelización que después se exportaron a América y que pueden ayudarnos aquí en nuestra misión", afirmó.

Uso de nuevos lenguajes

En este sentido, el papa indicó que, "como entonces", están llamados "a construir una nueva realidad, a través del diálogo respetuoso y el uso de nuevos lenguajes, tal como hiciera el famoso santo alfaquí de Granada, fray Hernando de Talavera, y más adelante repitiera en América santo Toribio de Mogrovejo".

"Aunque los lenguajes en esta era digital son distintos y las culturas que ahora componen el mosaico de nuestras realidades, con migrantes de todas las partes del mundo, también han cambiado, pero el espíritu debe permanecer", apuntó, para después añadir que hay que "afrontar con franqueza los retos siempre nuevos de la evangelización en cada circunstancia".

León XIV aseguró que "después de las llanuras desiertas", encontrarán también "grandes ciudades", donde "el silencio y la lejanía no son espaciales sino íntimos". "Las respuestas serán distintas, pero los procesos para llegar hasta ellas, análogos: escucha, comprensión, respeto, generosidad y franqueza", remachó.

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Por otro lado, el papa trasladó a los obispos españoles que su misión les reclama "custodiar la unidad, favorecer el diálogo, sanar las fracturas y acompañar el camino del pueblo encomendado" a su cuidado.

Tras su discurso, León XIV ha firmado en el libro de honor de la CEE, ha recibido un evangeliario con el lema y el escudo pontificio y un cuadro de santo Toribio de Mogrovejo, patrono de los obispos de América. También ha recibido el saludo personal de los arzobispos, obispos y administradores diocesanos.

Posteriormente, el Pontífice ha descubierto una placa conmemorativa de su visita en la puerta de la sede de la CEE y ha saludado brevemente a los trabajadores de la casa. León XIV ha salido caminando de la sede y se ha acercado a saludar a los fieles que le esperaban a las puertas.