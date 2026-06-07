Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

A Xunta destina 3,7 millóns de euros para mellorar a dotación dos centros educativos

Efe
07/06/2026 14:28
El presupuesto para mobiliario es de 1,7 millones de euros para suministrar equipamiento a las aulas
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta destina este año más de 3,7 millones de euros para mejorar la dotación de los centros educativos gallegos con la adquisición de casi 13.000 nuevas unidades de mobiliario, equipamiento y recursos para alumnado con necesidades educativas especiales.

Según informa la Consellería de Educación, en estos momentos están en licitación tres contratos, divididos en 60 lotes, con la previsión de que el material esté disponible este mismo año, dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica, dotado con 500 millones de euros, para modernizar las infraestructuras educativas gallegas.

El presupuesto para mobiliario es de 1,7 millones de euros para suministrar equipamiento a las aulas, bibliotecas, salas de usos múltiples y zonas administrativas y de reunión de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

En total, serán 11.995 unidades de pupitres, sillas, estanterías, armarios, gradas móviles, mesas de lectura y de comedor, percheros, y tableros y encerados, entre otros.

En el ámbito de la Formación Profesional, la cuantía es de 1,8 millones de euros para la compra de 186 unidades de equipamiento, como maquinaria para los talleres con el objetivo de que los estudiantes puedan aprender en entornos reales.

Finalmente, 195.000 euros corresponden a 695 unidades de diverso material didáctico destinado al alumnado con necesidades educativas especiales, como equipos de motricidad, material de apoyo a la Pedagogía Terapéutica, material de desarrollo del lenguaje, mesas de luz, equipos de sonoridad y de luminosidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Selectividad exámenes

El ojo público | Gaudeamus igitur
Quintana
Videojuego

God of hype
Óscar Ulla
El ideal gallego

A Xunta destina 3,7 millóns de euros para mellorar a dotación dos centros educativos
EFE
El ideal gallego

A Coruña celebra las Jornadas Europeas de Arqueología con actividades en el castillo de San Antón y el castro de Elviña
Redacción