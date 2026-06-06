Mares Circulares recoge casi 400 kilos de residuos en el Espigón de Massó, en Cangas

Limpieza de Mares Circulares en Cangas

Delikia, la Asociación Juan XXIII y Aproema y Coca-Cola han reunido hoy a 42 voluntarios en la jornada de recogida de residuos organizada en el Espigón de Massó en Cangas dentro del programa Mares Circulares, que en 2025 cumplió ocho años desde que comenzó. Esta iniciativa ha contado con la colaboración también del Concello de Cangas.

Los voluntarios han recogido un total de 367,64 kilos de residuos, que han sido clasificados por la Asociación Chelonia para su reciclado. Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Por parte de Delikia, María José Arellano, responsable de sostenibilidad ha comentado: “Participar en Mares Circulares por segundo año consecutivo nos permite consolidad el compromiso de Delikia con la preservación de nuestras costas. Para nosotros, la sostenibilidad no es una acción puntual, sino un camino continuo. Este tipo de alianzas son el motor definitivo para avanzar hacia una verdadera economía circular.”

Arancha Mañas, presidenta de Aproema, ha destacado que para su organización “es muy importante formar parte de iniciativas como Mares Circulares, que combinan acción directa, sensibilización ambiental y colaboración entre entidades.

La limpieza del Espigón de Massó no solo permite retirar residuos del entorno, sino también visibilizar la necesidad de prevenir su abandono y avanzar hacia una mayor responsabilidad compartida en el cuidado de nuestros espacios naturales. Desde el sector ambiental gallego queremos seguir contribuyendo a este tipo de acciones, acercando conocimiento, compromiso y experiencia para impulsar una economía más circular y respetuosa con el medio ambiente”.

Gema Domínguez, Gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado “la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta”.

Desde la dirección del Centro Ocupacional de la Asociación Juan XXIII, Maria Teresa Lagos señala que “participar en esta jornada supone mucho más que una acción de limpieza ambiental. Es una oportunidad para que las personas que forman parte de nuestro centro contribuyan activamente al cuidado de un espacio que es de todos, compartan experiencias con otras entidades y se sientan protagonistas de una iniciativa con un impacto real en la comunidad. Creemos que una sociedad más sostenible también debe ser una sociedad más inclusiva, donde cada persona pueda aportar su esfuerzo, su compromiso y su valor para construir un entorno mejor”.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: 2.798 voluntarios han participado en 60 actuaciones en playas y en 10 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 56,41 toneladas de residuos.

En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos en España durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares es un proyecto integran impulsado por Coca-Cola en España y Portugal con una visión común: conectar océanos, territorios y personas por un futuro resiliente y sostenible.

El proyecto se articula en torno a la sensibilización ambiental activa, la conservación y regeneración de ecosistemas marinos, y a las ciencia, investigación e innovación.

Entre sus líneas de trabajo se incluyen bio-intervenciones para la conservación de la biodiversidad, el impulso al protocolo de pesca pasiva de basura marina del MITECO, la puesta en valor de ocho años de monitorizaciones de residuos en puertos españoles colaboradores y el desarrollo de nuevas soluciones circulares vinculadas a los residuos recogidos en las limpiezas.