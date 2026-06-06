Cortan a AP-9 en Mos (Pontevedra) após envorcar un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
A Xunta activa o Plan de Emerxencia ao tratarse de "mercadoría perigosa"
A autoestrada AP-9 permanece cortada ao tráfico á altura do punto quilométrico 164, en sentido Tui, dentro do termo municipal de Mos (Pontevedra), após o envorco dun camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo.
Ante esta situación, a Xunta activou o Plan de Emerxencias. Segundo informou o 112 Galicia, o vehículo sufriu diversas fugas a consecuencia do impacto e mesmo chegou a rexistrarse un incendio, aínda que as chamas xa foron sufocadas.
En concreto, vertéronse uns 7.000 litros de gasóleo e o resto foi traspasado a outro camión da empresa, segundo confirmou a Garda Civil.
No operativo participan dotacións dos Bombeiros de Vigo, do Baixo Miño, o GES de Mos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Debido a que a circulación se atopa interrompida no punto do sinistro, recoméndase aos condutores evitar aproximarse á zona e seguir as indicacións das autoridades.