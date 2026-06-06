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Galicia

Cortan a AP-9 en Mos (Pontevedra) após envorcar un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo

A Xunta activa o Plan de Emerxencia ao tratarse de "mercadoría perigosa"

Europa Press
06/06/2026 19:51
MOS (PONTEVEDRA), 06/06/2026.- La autopista AP-9 se encuentra cortada desde esta mañana en el término municipal de Mos (Pontevedra) tras el vuelco de un camión cisterna que contenía 32.000 litros de gasoil, de los que 7.000 se han derramado por la calzada y cuyo conductor ha resultado ileso. EFE/ Sxenick
La AP-9 permanece cortada desde esta mañán no termo municipal de Mos, após o envorco dun camión con gasoleo
EFE
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A autoestrada AP-9 permanece cortada ao tráfico á altura do punto quilométrico 164, en sentido Tui, dentro do termo municipal de Mos (Pontevedra), após o envorco dun camión cisterna que transportaba 32.000 litros de gasóleo.

Ante esta situación, a Xunta activou o Plan de Emerxencias. Segundo informou o 112 Galicia, o vehículo sufriu diversas fugas a consecuencia do impacto e mesmo chegou a rexistrarse un incendio, aínda que as chamas xa foron sufocadas.

En concreto, vertéronse uns 7.000 litros de gasóleo e o resto foi traspasado a outro camión da empresa, segundo confirmou a Garda Civil.

No operativo participan dotacións dos Bombeiros de Vigo, do Baixo Miño, o GES de Mos e axentes da Garda Civil de Tráfico. Debido a que a circulación se atopa interrompida no punto do sinistro, recoméndase aos condutores evitar aproximarse á zona e seguir as indicacións das autoridades.

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MOS (PONTEVEDRA), 06/06/2026.- La autopista AP-9 se encuentra cortada desde esta mañana en el término municipal de Mos (Pontevedra) tras el vuelco de un camión cisterna que contenía 32.000 litros de gasoil, de los que 7.000 se han derramado por la calzada y cuyo conductor ha resultado ileso. EFE/ Sxenick

Cortan a AP-9 en Mos (Pontevedra) após envorcar un camión cisterna con 32.000 litros de gasóleo
Europa Press
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