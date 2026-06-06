Alfonso Rueda da la bienvenida al papa León XIV y lo invita a visitar Galicia en el Xacobeo 2027

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, saluda al papa León XIV durante el tradicional besamanos en el Palacio Real EFE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó este sábado en el acto de bienvenida a el papa León XIV celebrado en Madrid, donde tuvo ocasión de trasladarle sus mejores deseos durante su estancia en España.

A través de un mensaje difundido tras el encuentro, Rueda calificó como “un honor” asistir a la recepción oficial del Pontífice y aprovechó la ocasión para reiterar la invitación de Galicia a acoger una futura visita papal coincidiendo con la celebración del Xacobeo 2027.

“Es un honor asistir a la bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV hoy en Madrid”, señaló el presidente gallego, quien expresó además su deseo de que el máximo representante de la Iglesia católica disfrute de una estancia satisfactoria en España.

El Xacobeo 2027 volverá a situar a Galicia como uno de los grandes centros internacionales de peregrinación, cultura y espiritualidad, reforzando su papel como punto de encuentro entre diferentes pueblos y tradiciones.