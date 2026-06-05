Tan solo el 25% de los residuos domésticos de Galicia se recicla y otro 26% va al vertedero

Residuos depositados fuera de contenedores de reciclaje A. Martínez Vélez (Ep)

Solo el 25% de los residuos domésticos de Galicia se recupera mediante el reciclaje y el compostaje, mientras que el 49% es mediante valorización energética –la transformación de los no reciclables en energía–, y un 26% va al vertedero.

Estas son las cifras ofrecidas por la directora general de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, María José Echevarría, durante su comparecencia este viernes a petición propia en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlamento sobre las acciones de su departamento para impulsar la economía circular en Galicia.

Echevarría admitió que, en lo que se refiere a cumplir los objetivos de la UE sobre gestión de residuos, Galicia “va más lento de lo que nos gustaría”, pero aunque la comunidad está “lejos de las metas marcadas” por los planes autonómicos de residuos municipales e industriales 2023-2030, consideró que las políticas de la Xunta “están empezando a dar resultados positivos”.

De hecho, destacó que Galicia “ya cumple con el objetivo europeo de vertido máximo de 40% y avanza hacia aumentar el reciclaje” y aseguró que hay “un progreso real” en esta materia pues desde 2016 el reciclaje creció un 38%, y el compostaje un 18%, mientras que el vertido bajó casi un 20%.

En lo que se refiere a los residuos industriales, se destina a operación de valorización “el 90% de lo que se recoge, frente al 10% que acaba siendo eliminado”, informó.

Echevarría recuerda que la recogida y tratamiento de los restos depende de los concellos y denuncia “inacción”

La directora general recordó que la recogida y el tratamiento de residuos corresponde a los concellos y denunció la “inacción municipal” en algunos casos, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los biorresiduos, los del contenedor marrón, un ámbito donde se ha “avanzado, pero hay que mejorar”.

Y es que Galicia cuenta con 304 entidades locales con medios para la gestión de estos residuos, pero solo el 60% está realizando entregas selectivas a la red de plantas de transferencia de Sogama, que centraliza el tratamiento de los residuos en la comunidad, aparte de los dos sistemas alternativos de Lousame y Nostián.

En todo caso, valoró que las ayudas concedidas por la Xunta a las entidades locales han supuesto “una mejora del servicio de recogida selectiva”, dado que “el 97% de los ayuntamientos implantó un sistema de recogida de los biorresiduos”.

Inejecución del presupuesto

Aún así, Echevarría atribuyó a las faltas de los ayuntamientos la “inejecución de buena parte” del presupuesto de su departamento ya que, según explicó, se adjudican ayudas y “terminan por no ejecutarlas y renunciar” con lo que “no se puede pagar lo que no se hace”, argumentó.

El diputado del PSdeG Aitor Bouza lamentó que la Xunta eche “balones fuera” para culpar a los concellos, y denunció que del programa de control ambiental y gestión de residuos de los presupuestos de 2025 solo se ejecutó el 53% de los más de 60 millones de euros disponibles.

Por eso, consideró que las políticas de la Xunta no son “efectivas” y solo se dedica a la “propaganda” e instó a Echevarría a detallar cuales son los ayuntamientos que renunciaron a las ayudas.

También el diputado del BNG Luis Bará criticó las políticas de la Xunta en este ámbito y constató que “el modelo Sogama es equivocado” porque se basa en “quemar cuanto más mejor”, mientras que lleva “una década de retraso” en lo que se refiere a la economía circular, con respecto a las comunidades más avanzadas, como Euskadi.

“No creen en la economía circular, es solo un decorado verde”, afirmó, tras reprochar que “no hay planificación realista ni medible en plazos y resultados”, en referencia a la Estrategia gallega de economía circular 2020-2030.

Informe sobre cambio climático

Por otra parte, Bará preguntó por los resultados del informe encargado a las tres universidades gallegas en 2021 sobre el impacto del cambio climático en la costa, que el BNG reclamó en varias ocasiones en el Parlamento y sobre el que ayer tampoco obtuvo respuesta.

La directora general de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, contestó que los análisis concluyeron con “múltiples bases de datos e información relevante” que “debido a su complejidad técnica” no se incluyen en su repuesta porque no pueden sintetizarse.

Pero no hay “nada misterioso” respecto a este estudio, aseguró, sino que sus resultados se han “integrado” en la planificación y la toma de decisiones de la Xunta en el marco de la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia.