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Galicia

Un accidente laboral con ácido sulfúrico obliga a desalojar un edificio en Ourense y a evacuar a dos personas

Ep
04/06/2026 11:05
Emergencias 112
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Varios vecinos de un edificio de Ourense han tenido que ser desalojados y dos personas fueron evacuadas en una intervención que se inició por un accidente laboral con ácido sulfúrico.

Así, la alerta saltó sobre las 20.00 horas, cuando se avisó de que un trabajador necesitaba asistencia tras haber inhalado ácido sulfúrico en un edificio de la Avenida de Portugal.

Heridos dos operarios tras la rotura de una tubería con ácido sulfúrico en el vertedero de Santiago

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Desde el CIAE 112 Galicia se dio aviso a Urxencias Sanitarias-061, que atendió al afectado y lo trasladó al hospital, y también fueron alertados efectivos de la Policía Nacional y a los bomberos, que hicieron mediciones en el inmueble, desvelando la acumulación de dióxido de carbono.

Debido a esta circunstancia, fue necesario desalojar a varios vecinos del bloque. Además del trabajador, una segunda segunda persona tuvo que ser atendida por los sanitarios y evacuada al hospital.

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