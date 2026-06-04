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Galicia

Prado esixe a Pontón desculpas “polas insidias e inxurias” contra Villares

A secretaria xeral do PPdeG sinala que ao BNG válelle o arquivo de causas xudiciais propias pero non as doutros

Ep
04/06/2026 23:23
Prado, en un momento de la rueda de prensa de este jueves
Prado, nun momento da rolda de prensa deste xoves
Xoán Rey (Efe)
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A secretaria xeral do PPdeG, Paula Prado, esixiu á portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que pida desculpas “polas insidias e inxurias” contra o exconselleiro do Mar e novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Alfonso Villares, tras o arquivo da causa contra el por unha suposta agresión sexual.

 Nesta liña, a preguntas dos medios, a popular reprochou o “cinismo estratosférico” do Bloque, apuntando a que “cando o exconselleiro de Industria do bipartito, Fernando Blanco, tivo un procedemento penal que foi arquivado provisionalmente” Pontón “saíu a pedirlle ao presidente Feijóo que pedise desculpas polas insidias e inxurias vertidas” sobre el.

 Así, tras mencionar outros arquivos como as causas contra o exalcalde de Fene (do BNG) ou do deputado Néstor Rego por unha protesta no pazo de Meirás, Paula Prado insistiu en que “todos acabaron con arquivos provisionais”.

 “Parece que ao BNG válelle para os seus, pero non para os outros”, censurou. Nesta liña, esixiu aos nacionalistas que pedisen desculpas “por todas as inxurias sobre Villares e a súa honorabilidade” e que “deixen xa de falar de presunto cando hai un arquivo”

. “Se non, empezaremos a falar de presunto corrupto Fernando Blanco ou o exalcalde de Fene ou presunto delincuente Néstor Rego”, manifestou antes de subliñar que “as presuncións son de inocencia, non de culpabilidade”.

 Neste sentido, censurou todos os casos de “corrupción que arrasan” ao PSOE e criticou a postura tanto do BNG como doutros socios do Goberno, ante a que na súa opinión só cabe unha explicación e é que “prefiren o delito á alternancia política”. 

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