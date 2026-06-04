Más de 40 solicitudes de eutanasia se registraron en Galicia el año pasado 

Una manifestación realizada en León a favor de la eutanasia Archivo El Ideal Gallego

Galicia registró el año pasado 44 peticiones de eutanasia, de las que 13 llegaron a materializarse. En concreto, el tiempo de respuesta medio se sitúa en los 55,8 días frente a los 59 del año 2024, según detalla la Xunta.

En concreto, el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, valoró el compromiso de los profesionales implicados en este proceso, durante la inauguración de la Jornada 'Cinco años de aplicación de la Ley orgánica de regulación de la eutanasia en Galicia'.

En el evento, celebrado en el salón de actos de la Consellería de Sanidade, también participaron la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Raquel Vázquez Mourelle, integrantes de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Galicia y los profesionales implicados en el proceso.

"Detrás de los procedimientos, protocolos y de las cifras hay personas, que como sus familias afrontan momentos de sufrimiento y afrontan decisiones complejas", señaló Alfredo Silva.

Rehabilitación en enfermedades raras

Por otro lado, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó este jueves la reciente puesta en marcha por parte de la Xunta de un programa pionero de rehabilitación funcional domiciliaria para pacientes pediátricos con enfermedades raras.

El titular de la cartera sanitaria intervino en la inauguración de la tercera edición de Únicas Talks, para abordar los retos y avances en enfermedades raras. En la jornada también participan el director xeral de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva, y el gerente de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud, Antonio Fernández-Campa.

Gómez Caamaño subrayó en que este programa de rehabilitación, que se desarrollará a través de la Federación Gallega de Enfermedades Raras, fue elaborado durante cinco meses por un grupo de más de 25 profesionales del Sergas.

El conselleiro también señaló que su departamento acaba de regular el proceso asistencial genético de enfermedades raras con el objetivo de acortar los tiempos de diagnóstico en un 30% y "garantizar la equidad".