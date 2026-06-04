La Xunta reivindica una ejecución del 99% en el PDR entre 2014 y 2022

Un ganadero ourensano con sus vacas en Maceda Brais Lorenzo (Efe)

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó este jueves que Galicia cerró el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022 con unos 1.600 millones de euros movilizados que beneficiaron a más de 3.400 explotaciones, con una ejecución superior al 99%.

En un acto en Santiago de Compostela, la conselleira reivindicó los datos a cierre de período para dejar claro que el Gobierno autonómico va a “luchar” por una nueva Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028 que blinde recursos ante la amenaza de recorte de fondos.

Pide que se atienda a la “realidad” del territorio gallego con “más recursos” y “menos burocracia”, en donde el desarrollo rural “mantenga su peso”.

De esta manera, la titular gallega de Medio Rural destacó que este evento “no es simplemente un cierre administrativo”, sino “un reconocimiento colectivo” a explotaciones agrarias de la comunidad gallega que apostaron por la modernización y la reestructuración.

La conselleira resaltó que la ejecución del PDR está por encima de la media española y europea, un dato que “tiene muchísimo valor” dijo Gómez en su intervención porque, tal y como subrayó, detrás de estos datos hay “proyectos reales”; explotaciones mejor preparadas para competir; empresas que incorporaron innovación y tecnología; servicios en el rural que mejoraron; empleo y actividad económica; y personas que decidieron quedar y desarrollar en el rural su proyecto de vida.

Compromiso con el plan

Por ello, la conselleira agradeció a todos los agentes del rural su compromiso en la aplicación de un plan con el que “el rural gallego respondió” delante de las dificultades que se presentaron en el período, desde la pandemia hasta la incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania, pasando por la crisis de costes o los cambios profundos en la PAC.

Fue una tarea de todos, hecha “con trabajo, con capacidad de adaptación y también con un enorme sentido de la responsabilidad”, aseveró.

Abundando en las cifras del PDR, la conselleira añadió que gracias a él más de 3.400 explotaciones agrícolas recibieron apoyo para renovarse; cerca de 2.400 jóvenes tuvieron ayuda para incorporarse al campo; se impulsaron cientos de proyectos de transformación agroalimentaria y se generaron más de 1.500 empleos.

Al mismo tiempo, explicó Gómez, Galicia supo orientar una parte importante de recursos hacia objetivos fundamentales, como la sostenibilidad, la conservación ambiental, la gestión responsable del territorio o la lucha contra el cambio climático.

Con todo, la conselleira reconoció que “quedan muchos retos pendientes”, entre los que citó cuestiones como el relevo generacional, la rentabilidad de explotaciones, el minifundismo o la atracción de jóvenes.

Presente y futuro

No obstante, Gómez valoró que el rural “tiene presente, pero sobre todo tiene futuro” y señaló que Galicia afronta desafíos muy importantes, como la rentabilidad de las explotaciones, la ordenación del territorio o el relevo generacional.

Al mismo tiempo, puso en valor los “motivos para la confianza”, como son tener un sector agroalimentario cada vez más profesionalizado, innovador y competitivo o el de contar con productos reconocidos por su calidad.