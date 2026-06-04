La oferta de FP en Galicia alcanza las 50.000 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/27

Un grupo de alumnos en un aula del instituto Urbano Lugrís Archivo El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia anunció que reforzará las enseñanzas de Formación Profesional para el próximo curso 2026-2027 en todas las provincias con una oferta que alcanza las 50.224 plazas de nuevo ingreso.

Así lo destacó este jueves en una rueda de prensa el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, que ha detallado la oferta por zonas y familias profesionales.

Según los datos presentados por el conselleiro, se ofertan 40.504 plazas presenciales (que representan el 80,6% del total), mientras que las 9.740 restantes (19,4%) corresponden a plazas a distancia.

Así, la Consellería subrayó que la modalidad presencial suma 930 plazas más, mientras que la modalidad a distancia crece en 150 plazas.

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Por su parte, Román Rodríguez hizo hincapié en que la oferta pública concentra el crecimiento este curso, con 46.144 plazas públicas frente a 4.100 concertadas.

Así, quienes deseen estudiar un ciclo de FP el próximo curso podrán escoger entre 277 titulaciones diferentes -44 de ellas de nueva implantación- repartidas entre 159 ciclos de grado básico, medio y superior, 33 másteres, 27 títulos de alta especialización, 45 formaciones aceleradas y 14 programas formativos orientados a personas con necesidades educativas especiales.

Por provincias

Por provincias, la Xunta señalço que la oferta de FP crece en las cuatro hasta alcanzar las 20.542 plazas de nuevo ingreso en la provincia de A Coruña, 7.126 en Lugo, 5.603 en Ourense y 16.973 en Pontevedra. En el ámbito rural, el próximo curso se ofertarán un total de 8.487 plazas, 257 más que en el presente curso.

En cuanto a las familias profesionales, se amplían las plazas en 15 de las 26 existentes, entre las que destaca la nueva incorporación de Inteligencia Artificial y Datos, que se estrena con 80 plazas y dos nuevos másteres de grado superior de Gestión de Datos y Entrenamiento (uno, en el instituto Urbano Lugrís de A Coruña) y de Instalación, Despliegue y Explotación de Sistemas (en el instituto Fernando Wirtz de A Coruña).

Las familias con más plazas son Administración y Gestión, Informática y Telecomunicaciones, Electricidad y Electrónica y Sanidad.

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Román Rodríguez se refirió también a la implantación, por primera vez en la enseñanza pública de España, del doble ciclo internacional de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que se impartirá en el IES Fernando Wirtz de A Coruña.

En este contexto, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional modificó la autorización del centro privado (CPR) Estudios Superiores en Administración e Finanzas, ubicado en el municipio de Oleiros, para permitir que se imparta el ciclo formativo de grado superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, tal y como recoge el Diario Oficial de Galicia este jueves.