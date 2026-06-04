El 'Xogo dos Birlos' ya es Bien de Interés Cultural en Galicia

Partida de birlos PONTE...NAS ONDAS!

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el decreto por el que se declara bien de interés cultural del patrimonio inmaterial el 'Xogo dos Birlos' de Galicia.

Tras su aprobación en el Consello de la Xunta y su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), el BOE recoge ahora esta declaración que reconoce el valor histórico, social y cultural dentro de la tradición popular gallega del juego de los bolos.

Así, destaca que esta práctica constituye uno de los juegos tradicionales más representativos de Galicia y subraya su capacidad para reforzar la identidad cultural, favorecer la convivencia intergeneracional y promover valores como la inclusión, la cooperación y la sociabilidad. También pone en valor su contribución al desarrollo de habilidades como la memoria, el razonamiento lógico o la gestión de la frustración.

Además, esta declaración protege no solo la práctica deportiva, sino también los conocimientos, técnicas, vocabulario, elementos materiales y espacios culturales asociados a las distintas modalidades de bolos que se conservan en la comunidad autónoma.

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Con esta declaración, las administraciones deberán impulsar medidas de salvaguarda orientadas a garantizar su conservación y transmisión, a través de actuaciones de investigación, documentación, divulgación y apoyo a las comunidades y entidades vinculadas a este juego tradicional.

En Galicia, este juego se desarrolló fundamentalmente en el rural hasta la Edad Contemporánea, cuando se desplaza al ámbito urbano a causa del progresivo asentamiento de la industria moderna.

Los lugares de juego estaban instalados tradicionalmente en las plazas o delante de las iglesias y las competiciones consistían en jugarse corderos, gallos, o jarras de vino, entre otros.

También funcionaba este tiempo de ocio como complemento festivo de los actos profanos de la fiesta de la parroquia, formando parte de las relaciones sociales y sirviendo de punto de encuentro en los atardeceres de la primavera o del verano.

El fenómeno emigratorio gallego difundió el juego, llegando a crearse asociaciones en la Argentina y Uruguay. Otros países a los que la emigración gallega llevó el juego son Cuba, México o Chile.

En la Comunidad gallega, la práctica de esta actividad comienza a decaer en la década de los años 50 del siglo XX. Con el fin de transmitirla, impulsarla y protegerla en el año 1988 se funda la Federación Galega de Bolos que incorpora, en el año 1992, el juego del bolo celta o tradicional.