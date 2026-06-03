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Galicia

Un grupo de Bomberos europeos se formará en Galicia sobre extinción de incendios

185 bomberos provenientes de 14 países estarán en suelo gallego del 1 al 31 de julio 

Europa Press
03/06/2026 16:52
Una mujer presencia un incendio forestal
Archivo El Ideal Gallego 
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La Comisión Europea informó este miércoles de que España compartirá su "expertise" en extinción de incendios este verano con 185 bomberos provenientes de 14 países participantes en el marco de un programa iniciado en 2022 para ayudar a naciones del centro de Europa -que cada vez registran más incendios que afectan a una mayor superficie- a "poner al día" sus sistemas de respuesta.

En concreto, los profesionales europeos se desplazarán a tres comunidades autónomas (CCAA) a lo largo de julio y agosto: a Galicia del 1 al 31 de julio, a Cataluña del 16 de julio al 15 de agosto y a Castilla-La Mancha del 1 al 31 de agosto. Esto forma parte de la preparación de la UE para la campaña de incendios forestales de este año en relación con el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

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Este Mecanismo da atención a los 27 países miembros de la UE y a diez Estados participantes que no forman parte del club comunitario: Albania, Bosnia-Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Serbia, Turquía, Ucrania y Moldavia. Desde su creación en 2007 se ha activado un total de 169 veces. El año pasado se activó un total de 20, incluyendo durante los incendios que asolaron buena parte de España en agosto.

Cuenta con 22 aviones y cinco helicópteros. España va a albergar a dos de estos aviones, dos 'Canadairs', con capacidad máxima de 6.000 litros. Además, el país también aporta al Mecanismo -siempre y cuando no estén participando en ninguna emergencia en territorio nacional- a dos equipos de tierra, y a un equipo FAST de análisis y apoyo técnico durante un incendio.

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Más incendios pero menos riesgo

La Comisión Europea también señaló que por el momento se han registrado más incendios este año en España que el año pasado, aunque no porque haya aumentado el riesgo de fuegos como porque el pasado invierno y la pasada primavera han sido "muy lluviosas". Cuando sucede esto, las personas aprovechan para eliminar el combustible que ha crecido de más, "sabiendo que lo que hay alrededor muchas veces está húmedo", lo que hace que estos incendios no sean difíciles de controlar.

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De acuerdo con las previsiones estaciones, tanto junio como julio van a registrar temperaturas por encima de la media. Además, va a haber menos lluvias de lo normal en Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Rioja, Castilla y León durante junio y normales durante el mes siguiente.

Además, agosto y septiembre van a tener valores térmicos por encima de lo habitual. Sin embargo, se registrará más lluvia de lo normal en Cataluña y la Comunidad Valenciana, quizás algo en Aragón y en Castilla-La Mancha en el mes de septiembre.

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