Un 40% de los médicos ya reciben el plus por la reducción de las bajas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención de este miércoles en la Cámara gallega Lavandeira Jr (Efe)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió en que se mantendrá el plan para reducir las bajas laborales puesto en marcha por su Gobierno, y destacó que ya cumplen objetivos un 40% de médicos de Atención Primaria (AP) con cupo –por lo que cobran un plus de productividad–, frente al 1% del año pasado.

Ante las crítica de la líder del BNG, Ana Pontón, en la sesión de control al Gobierno del Pleno del Parlamento, concluyó diciéndole que abandone “toda esperanza” de que este programa pueda retirarse porque “hay un problema” con el absentismo laboral y la Xunta va a solucionarlo “por las empresas, por los trabajadores, por los autónomos y por Galicia”.

Pontón reclamó a Rueda retirar las medidas incluidas en este plan, como la del plus de productividad que reciben los médicos que den altas antes de un tope de tiempo establecido, que consideró un “plus antibajas para que la gente tenga que ir a trabajar aunque esté enferma” y que cree que “atenta contra el código deontológico médico”.

Rueda recordó que esta medida no es nueva, ya que es un “indicador” que está en los objetivos de gestión del Sergas desde hace más de año y medio y lleva todo ese tiempo aplicándose.

De hecho, ya lo cumplen “casi el 40% de los médicos que tienen cupo”, afirmó, por lo que planteó si es que todos ellos están “coaccionados”. Esta medida también se aplica en otras comunidades, abundó, y se enmarca en un indicador del convenio vigente con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para la gestión de las bajas en el período 2025-2028, publicado en BOE del 23 de enero del año pasado.

“Es algo que está impulsado por la Administración del Estado, la gente que ustedes apoyan en Madrid”, dijo a Pontón, a la que reprochó una vez más que sea “tan brava” contra el Gobierno autonómico y “tan mansiña” frente al estatal.

Rueda insistió en que el absentismo es un problema económico de primera magnitud, que supone un coste de 2.000 millones de euros al año, el 2% del PIB gallego, y defendió que la Xunta aplica “medidas valientes y pioneras” para combatirlo que está seguro que “seguirán” otras comunidades.

Pontón cuestionó el plus de los médicos que adelanten las altas, una medida “esperpéntica” que duda que sea “legal o ética”, y planteó que se establezca un “plus antilistas de espera” o un “plus antisiniestralidad laboral”, dos de los factores que cree que hay que corregir “en vez de recortar derechos” de trabajadores.

“Si quiere recortar la duración de las bajas, refuerce la sanidad pública”, dijo a Rueda, a quien instó a “dejar de echar la culpa a la gente que enferma” o culpar al Gobierno central.