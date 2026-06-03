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Galicia

Los delitos de odio crecieron un 53% en Galicia en 2025, especialmente los relacionados con la ideología

Los más numerosos son los relacionados con el racismo y la xenofobia

Europa Press
03/06/2026 15:36
Los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia subieron en Galicia
Archivo El Ideal Gallego 
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Los delitos e incidentes de odio se incrementaron un 53% en 2025 en Galicia, alcanzando los 118, especialmente los relacionados con la ideología, que se quintuplicaron con respecto al año anterior.

Así lo refleja el informe anual del Ministerio del Interior en relación a esta tipología delictiva, que recoge que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado investigaron el año pasado 118 delitos de odio en Galicia, frente a los 77 del ejercicio anterior.

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Entre las tipologías, los más numerosos son los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia, que supusieron 39 del total. Sin embargo, la que más crece con respecto al año anterior es la de los delitos de odio por razón de ideología, que pasa de solo cinco en 2024 a 28 en 2025. A mayores, se registraron 27 delitos de odio por razón de la identidad sexual o de género.

Entre otros, hubo en Galicia cuatro delitos de odio por antisemitismo, otros cuatro por discriminación de género, tres por creencias o prácticas religiosas, tres de antigitanismo, dos por aporofobia (rechazo o miedo a las personas pobres), otros dos por disfobia rechazo o miedo a las personas con discapacidad o diversidad funcional), uno por islamofobia y uno por discriminación por enfermedad.

Casi uno de cada cuatro de los delitos de odio cometidos en 2002 y 2021 fue por orientación o identidad sexual

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Por provincias, el pasado año se investigaron 55 delitos de odio en A Coruña, 39 en Pontevedra, 14 en Ourense y 10 en la provincia de Lugo.

De estos casos investigados, se esclarecieron casi el 75%, un total de 88, y se detuvieron o investigaron a 41 personas implicadas en ellos. 

Datos nacionales 

 En datos relativos, Galicia tiene una de las tasas de delitos de odio más baja del Estado, de 4,35 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2025 en el conjunto de España un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio, la mayor cifra desde que en 2014 se empezó a elaborar el 'Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España'.

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Suben los hechos registrados en todos los ámbitos, excepto la discriminación generacional, que desciende un 31%. Los delitos por racismo/xenofobia fueron los más numerosos (934) y los vinculados a la islamofobia, la disfobia y el antisemitismo, los que más crecieron.

Se esclarecieron el 65,6% de los hechos y se detuvieron o investigaron a 1.018 personas, un 12,5% más que en 2024, en su mayoría de sexo masculino (78,5%) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 24,2% del total.

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