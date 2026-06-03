Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Fiscalía pide nueve años de prisión para el capitán y los responsables de la armadora del 'Villa de Pitanxo'

Europa Press
03/06/2026 21:41
Una imagen de 2022, cuando se hundió el pesquero gallego
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para cada uno de los tres acusados por el naufragio del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', que se hundió en febrero de 2022 en aguas de Terranova, en Canadá, llevándose consigo la vida de 21 de los 24 tripulantes a bordo.

En su escrito, que ha sido notificado este miércoles, el Ministerio Público acusa al patrón del buque, Juan Padín, así como a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín: José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo.

Los galardonados con los premios "10 de Marzo" de CC.OO, el marinero superviviente del buque Vila de Pitanxo, Samuel Kwesi; la jueza, María Paz Filgueira y el sindicalista, Xosé Lamela, junto al conselleiro de Emprego, José Gonzalez; el delegado del gobierno, Pedro Blanco; la secretaria general de CC.OO en Galicia, Amelia Pérez y la periodista, Lara Graña

El superviviente del 'Villa de Pitanxo' denuncia que "nadie investiga lo que se hace en el mar"

Más información

Para cada uno de ellos pide hasta nueve años de prisión como supuestos autores de 21 delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito de lesiones por imprudencia. Este último por el marinero sobreviviente Samuel Kwesi. Además, también les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según fuentes consultadas, la Fiscalía también pide para Padín inhabilitación por un periodo de 13 años para la profesión de patrón de barco. Además, solicita la misma cantidad de años de inhabilitación para los responsables de la armadora para administrar o dirigir empresas dedicadas a la pesquería.

Los hechos

Todo ello después de que hayan pasado ya más de cuatro años de la tragedia, que acabó con la vida de 21 marineros. Solo tres de las personas que viajaban en el 'Villa de Pitanxo' lograron sobrevivir, siendo uno de ellos Juan Padín, ahora imputado en la causa.

El superviviente Samuel Kwesi durante la ofrenda floral este sábado en Marín en el homenaje a los marineros fallecidos en el hundimiento del 'Villa de Pitanxo'

Marín recuerda a las víctimas del Villa de Pitanxo cuatro años después de la tragedia

Más información

También su sobrino Eduardo Rial consiguió salir con vida del naufragio, además de Samuel Kwesi. Precisamente por la declaración de este último comenzó la investigación judicial del siniestro.

Padín y Rial contaron que el motor del Pitanxo paró de forma repentina, quedando el barco a la deriva en medio de una fuerte tormenta, por lo que el mar acabó engulléndolo y con poco margen para que los 24 tripulantes pudiesen hacer algo para salvar sus vidas.

El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora

Más información

Sin embargo, Kwesi aseguró que el 'Villa de Pitanxo' había embarrado (enganchado las redes al fondo del mar), por lo que el capitán trató de hacer varias maniobras para solucionar este problema. Así, el barco comenzaría a escorarse al no ser capaz de soltarse, entrando agua hasta que el motor se paró, sin escuchar a los marineros que pedían que soltase las redes.

Estas contradicciones hicieron que comenzase la investigación judicial, llevando al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a ver indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, imputando a Padín y a los responsables de la armadora por los mismos. Ahora, la Fiscalía pide hasta nueve años para cada uno de ellos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dúas persoas observan unha das obras expostas

A arte galega de Afundación chega a Madrid xunto a obras do Museo de Arte Contemporánea da capital
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su intervención de este miércoles en la Cámara gallega

Un 40% de los médicos ya reciben el plus por la reducción de las bajas
EFE
Varias vacas pastan en una explotación ganadera en la provincia de A Coruña

El precio de la leche gallega se hunde seis céntimos en abril
EP
FLa princesa Leonor, este miércoles, tras recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia

Doña Leonor destaca el impacto de su formación militar: “No soy la misma persona”
EFE