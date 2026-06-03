Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia se sitúa como la comunidad con más ahogamientos registrados en mayo y en lo que va de año

La comunidad gallega registró el mes pasado diez muertes por esta causa, según la Federación Española de Salvamento 

Europa Press
03/06/2026 19:50
Los arenales de la ciudad mostraron una imagen más propia de la primavera o de inicios del verano
Una de las playas de la ciudad herculina
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a través del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), informó de un total de 30 personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles durante mayo de 2026 y 125 en lo que va de año. Galicia es la comunidad con mayor número de muertes por esta causa tanto en mayo -10 de los 30 totales- como en el acumulado -25 de 125-.

La cifra del mes pasado en el conjunto estatal sitúa al de 2026 como el quinto mayo con menor número de ahogamientos de toda la serie histórica del INA. La cifra iguala los registros en mayo de 2022 y se sitúa por debajo de los datos registrados en 2023 y 2024 (33 fallecimientos en ambos casos) y de los 44 de mayo de 2025.

Ahogamientos

Ahogamientos: vigilancia, prevención y evitar el exceso de confianza

Más información

Con los datos acumulados hasta el 31 de mayo, el número total de personas fallecidas por ahogamiento en España durante 2026 asciende a 125.

Galicia registró diez fallecimientos durante mayo por esta causa, seguida de Cataluña (5) y Canarias (4). Andalucía y Castilla y León contabilizaron tres fallecimientos respectivamente, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha registraron un caso en cada territorio.

En el acumulado anual, Galicia encabeza los registros con 25 personas fallecidas, seguida de Canarias con 24 y Andalucía con 18. A continuación se sitúan Cataluña, con 11 casos, Castilla y León, con 9, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, registran 7 ahogamientos cada una. Seguidas de Murcia (5), Asturias (3), Cantabria (3), Extremadura (3), Navarra (2), La Rioja (2), Madrid (2), Castilla - La Mancha (1) y Aragón (1).

Playas y ríos

Playas y ríos siguen concentrando la mayor parte de los incidentes. Así, durante el mes de mayo, 11 personas fallecieron en playas, 6 en ríos y 12 en otros espacios acuáticos. En el conjunto de 2026, las playas acumulan 30 fallecimientos, seguidas muy de cerca por los ríos con 33 casos, otros espacios acuáticos con 23.

En cuanto al perfil, se mantiene la tendencia observada en informes anteriores. De las 30 personas fallecidas durante mayo, 25 eran hombres y cinco mujeres.

El coste de una operación de búsqueda por mar: decenas de miles de euros sin factura

Más información

El análisis por edad confirma que las personas de mayor edad continúan siendo el grupo más vulnerable frente a los ahogamientos. En el acumulado de 2026, las franjas comprendidas entre los 55 y los 64 años (18 fallecimientos) y entre los 65 y los 74 años (16) concentran el mayor número de víctimas mortales.

Durante el mes de mayo, esta tendencia se mantuvo, siendo el grupo de 65 a 74 años el más afectado, con siete fallecimientos, seguido de las personas de entre 18 y 25 años y entre los 55 y 64 años.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jabois posaba esta tarde con su libro en Moito Conto

Manuel Jabois | “Habría que escribir un ‘Fiebre en las gradas’ deportivista”
Jorge Riveiro
Me Fritos and the Gimme Cheetos

Me Fritos and the Gimme Cheetos se suman al cartel del Rock in Cambre
Noelia Díaz
Bil Nsongo, antes de someterse al cambio de look, junto con Tintín Pallas

El cambio de look radical de Bil Nsongo en una famosa peluquería de A Coruña
Guillermo Parga
‘Carmen’ en el Palacio de la Ópera de A Coruña. FOTOS Quintana (104)

A la venta las entradas para la Temporada Lírica de A Coruña
Redacción