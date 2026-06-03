Galicia se sitúa como la comunidad con más ahogamientos registrados en mayo y en lo que va de año

Una de las playas de la ciudad herculina Quintana

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, a través del Informe Nacional de Ahogamientos (INA), informó de un total de 30 personas fallecidas por ahogamiento no intencional en espacios acuáticos españoles durante mayo de 2026 y 125 en lo que va de año. Galicia es la comunidad con mayor número de muertes por esta causa tanto en mayo -10 de los 30 totales- como en el acumulado -25 de 125-.

La cifra del mes pasado en el conjunto estatal sitúa al de 2026 como el quinto mayo con menor número de ahogamientos de toda la serie histórica del INA. La cifra iguala los registros en mayo de 2022 y se sitúa por debajo de los datos registrados en 2023 y 2024 (33 fallecimientos en ambos casos) y de los 44 de mayo de 2025.

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Con los datos acumulados hasta el 31 de mayo, el número total de personas fallecidas por ahogamiento en España durante 2026 asciende a 125.

Galicia registró diez fallecimientos durante mayo por esta causa, seguida de Cataluña (5) y Canarias (4). Andalucía y Castilla y León contabilizaron tres fallecimientos respectivamente, mientras que Aragón y Castilla-La Mancha registraron un caso en cada territorio.

En el acumulado anual, Galicia encabeza los registros con 25 personas fallecidas, seguida de Canarias con 24 y Andalucía con 18. A continuación se sitúan Cataluña, con 11 casos, Castilla y León, con 9, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, registran 7 ahogamientos cada una. Seguidas de Murcia (5), Asturias (3), Cantabria (3), Extremadura (3), Navarra (2), La Rioja (2), Madrid (2), Castilla - La Mancha (1) y Aragón (1).

Playas y ríos

Playas y ríos siguen concentrando la mayor parte de los incidentes. Así, durante el mes de mayo, 11 personas fallecieron en playas, 6 en ríos y 12 en otros espacios acuáticos. En el conjunto de 2026, las playas acumulan 30 fallecimientos, seguidas muy de cerca por los ríos con 33 casos, otros espacios acuáticos con 23.

En cuanto al perfil, se mantiene la tendencia observada en informes anteriores. De las 30 personas fallecidas durante mayo, 25 eran hombres y cinco mujeres.

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El análisis por edad confirma que las personas de mayor edad continúan siendo el grupo más vulnerable frente a los ahogamientos. En el acumulado de 2026, las franjas comprendidas entre los 55 y los 64 años (18 fallecimientos) y entre los 65 y los 74 años (16) concentran el mayor número de víctimas mortales.

Durante el mes de mayo, esta tendencia se mantuvo, siendo el grupo de 65 a 74 años el más afectado, con siete fallecimientos, seguido de las personas de entre 18 y 25 años y entre los 55 y 64 años.