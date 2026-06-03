Galicia registró en mayo 18 muertes atribuibles al calor, un 20% del total de España

Los ciudadanos combaten con agua las olas de calor Archivo El Ideal Gallego

Galicia registró en mayo 18 muertes atribuibles al calor. Este dato supone el 18% -es decir, en torno a una quinta parte- del total de España (101 muertes), que supone una cifra récord para este mes desde que hay registros y que multiplica por más de tres la media de la última década.

Estos datos se desprenden del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad. Este sistema está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos -el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.

La ministra, Mónica García se hizo eco de este resultado en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, en la que también dio cuenta de la voluntad de "proteger vidas" del Plan Calor, desplegado el 13 de mayo.

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"El problema ya no es únicamente que haga más calor. El problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe", advirtió. Además, los primeros episodios de calor extremo "suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado", en palabras de García.

En el caso de Galicia, las muertes asociadas al calor de mayo se produjeron en la última semana y media, coincidiendo con un periodo en el que el territorio vivió un ascenso generalizado de las temperaturas, que se manifestó en valores altos en todas las provincias.

Este dato contrasta con los de años anteriores. En mayo de 2025, hubo siete muertes atribuibles al calor en Galicia; en mayo de 2024, fueron nueve, y, en 2023, otras siete.