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Galicia

El precio de la leche gallega se hunde seis céntimos en abril

Crece la brecha con España y cada productor recibirá de media unos 3.500 euros menos que el mes anterior

Ep
03/06/2026 22:55
Varias vacas pastan en una explotación ganadera en la provincia de A Coruña
Varias vacas pastan en una explotación ganadera en la provincia de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Los productores gallegos solo percibieron 46,1 céntimos por cada litro de leche con los nuevos contratos de abril, de forma que el precio se desploma en seis céntimos frente a los 52,40 céntimos que cobraban en marzo. La estimación de Unións Agrarias es que supone una pérdida de 17 millones de euros para el sector respecto a lo que cobraba anteriormente.

 Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, esta caída del 12% en el precio aumenta la brecha existente con España (48,9 céntimos de media), que es de casi tres céntimos más que Galicia, cuando tan solo suponía un céntimo el mes pasado.

 De hecho, si la comparativa de Galicia se hace con el resto de autonomías sin incluir a la comunidad gallega en esa media, que es la más productora (42% del total), el diferencial alcanza los cinco céntimos.

 Pero ese recorte en Galicia es todavía más llamativo al ver que en comunidades como Asturias la bajada es solo de medio céntimo en abril, se paga el litro a 54,5 céntimos de media, ocho céntimos más que el caso gallego. Y en el País Vasco se sitúa en 56 céntimos, diez más que Galicia.

 Mientras tanto, las granjas con entregas de leche continúan a la baja, son 4.850 en Galicia, 24 menos que en marzo. Produjeron 269.442 toneladas en abril, unas 8.000 toneladas menos que el mes anterior. Los ganaderos gallegos llevan meses denunciando estos recortes abusivos en comparación con el resto de España. 

Al respecto, el vicesecretario xeral de Unións Agrarias, Félix Porto, clamó contra esta bajada “insostenible e impresentable”, que “no es explicable” al no aplicarse en el resto del país. 

Así, estima que cada productor pierde de media unos 3.500 euros este mes, lo que se traduce en un total de 17 millones de euros menos para el lácteo gallego. Además, pone el foco sobre la “especial” incidencia para las granjas que producen más de 700.000 kilos, en donde la disminución llega a 6,7 céntimos por litro.

 Por ello, Porto exige “terminar con la prerrogativa de bajada discrecional” de la industrias. También se refiere al “doble castigo” que sufren los jóvenes al acabar de hacer una inversión para asentarse en el agro en un momento en el que sufren este descenso. 

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