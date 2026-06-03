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Galicia

Ángel Carracedo, nuevo académico de número de Medicina Legal de la Real Academia Nacional de Medicina

El catedrático fue galardonado con la Medalla de Oro y Brillantes por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña en 2014

Europa Press
03/06/2026 15:54
Ángel Carracedo Álvarez
Ángel Carracedo Álvarez
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La Real Academia Nacional de Medicina ha elegido como nuevo académico de número de Medicina Legal a Ángel Carracedo, de manera que ocupará el sillón 19 para participar en la elaboración y revisión de estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con la medicina y la salud.

En la actualidad el profesor Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) desde 1990. Además, es director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (Serga-Xunta de Galicia) desde 1998 y director del Grupo de Genómica del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC, entre otros centros.

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Carracedo, nacido en Santa Comba, también es presidente y co-director científico de la infraestructura Innopharma y la Fundación Kaertor; y presidente de la Fundación Ingada (sobre atención y estudio del TDAH y trastornos asociados).

Doce libros y más de 900 artículos

Ángel Carracedo se licenció en Medicina en la USC en el año 1978, con premio extraordinario, y se doctoró en la misma universidad en 1982 también con premio extraordinario.

El catedrático ha protagonizado muchos de los avances más importantes en el campo de la genética forense y contribuido a la estandarización e implantación de la prueba de ADN forense a nivel mundial.  

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Por otro lado, ha publicado 12 libros y más de 900 artículos en revistas internacionales incluyendo artículos en 'Nature', 'Science Nature Genetics', además de las principales revistas de medicina forense, genética médica o cáncer.  

Además, es académico de las Reales Academias de Ciencias, Farmacia y Medicina de Galicia y miembro del Consello de Cultura Galega.

Además, ha recibido numerosos premios entre los que destacan el 'Premio Rey Jaime I de Investigación', la 'Medalla de Oro de Galicia' (2011), la 'Medalla Castelao'(2006) y la 'Medalla de Oro y Brillantes por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña' (2014).

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