Estrella Galicia duplica el número de fiestas populares recuperadas en la quinta edición de A Nosa Verbena

A Nosa Verbena ha conseguido recuperar 21 verbenas en distintas zonas de Galicia Cedida

Estrella Galicia ha anunciado las verbenas seleccionadas dentro de la quinta edición de A Nosa Verbena, una iniciativa de la cervecera familiar que, desde 2022, se centra en recuperar verbenas gallegas desaparecidas o en riesgo de desaparición, con el objetivo de apoyar las tradiciones más auténticas del rural gallego y de reforzar su compromiso con las localidades más pequeñas de la región.

A lo largo de sus cinco años de trayectoria, A Nosa Verbena ha conseguido recuperar 21 verbenas en distintas zonas de Galicia. En esta edición se incorporan ocho nuevas celebraciones, duplicando los proyectos de recuperación contemplados en un primer momento por la gran acogida de la iniciativa y la calidad de las propuestas recibidas.

Las verbenas seleccionadas en 2026 son San Xoán do Coto (A Coruña), San Pedro de Lantaño (Pontevedra), San Bieito de Grou (Ourense), Santa Mariña de Pena Folenche (Ourense), San Pedro de Fiz de Xuances (Lugo), San Roque de Gullade (Lugo), Nosa Señora do Libramento de Rubiós (Pontevedra) y Os Remedios – San Xosé da Carballeira (Ourense), todas ellas con un fuerte arraigo vecinal y un importante valor cultural para sus comunidades, que este verano volverán a vivir sus verbenas como punto de celebración colectiva, de encuentro y de cultura colectiva.

Las comisiones de fiestas han destacado el valor emocional y social de esta iniciativa, que permite recuperar espacios de encuentro y reforzar la identidad colectiva de cada localidad, manteniendo vivas tradiciones que forman parte esencial de la vida del rural gallego.

La recuperación de estas fiestas tiene además un profundo componente emocional para quienes han impulsado las candidaturas. Yolanda Pedreira, de la comisión de San Xoán do Coto, destaca que “recuperar la Verbena de San Xoán significa alegría conjunta para la aldea y, sobre todo, para nuestros mayores, quienes nos ayudaron y ayudan a mantener viva la leyenda que hay en este Monte Medela donde se ubica la capilla de San Juan”.

Desde San Bieito de Grou, Jesús Deibe subraya la ilusión por recuperar una celebración histórica: “Recuperar la verbena de San Bieito es algo que a un grupo de gente de la zona nos hace mucha ilusión. Recordamos con nostalgia los tiempos en los que había una fiesta muy concurrida por personas llegadas de toda la comarca. Este año, por fin, podremos volver a llenar de vida una romería que se celebra desde hace siglos”.

En Rubiós, Ana M. resume el significado de la recuperación de su verbena señalando que “Rubiós no es solo un lugar en el mapa, es el escenario de mis mejores recuerdos, el refugio al que siempre quiero volver. Volver a vivir nuestra verbena es el reencuentro con las raíces, el abrazo con los que están y el recuerdo de los que se fueron. Es ver bailar juntos a abuelos y nietos”.

El proyecto se consolida así como una iniciativa de referencia en la recuperación del patrimonio festivo gallego, con la música como elemento central de la experiencia. De hecho, su banda sonora es “A nosa verbena” de Ortiga, que además protagonizó la última campaña de la marca vinculada al proyecto.

“Este año hemos visto cómo la ilusión por recuperar las verbenas sigue creciendo en cada edición. Cada proyecto seleccionado refleja el esfuerzo de comunidades que no quieren perder su identidad festiva y que vuelven a hacer de sus fiestas un punto de encuentro imprescindible”, afirma Cristina Canosa, responsable de gastronomía y proximidad en Corporación Hijos de Rivera.

Con esta quinta edición, en definitiva, A Nosa Verbena reafirma su papel como motor de recuperación del patrimonio cultural gallego, consolidando un proyecto que sigue creciendo junto a las comunidades del rural y que mantiene vivas sus tradiciones más emblemáticas.