El sector de la Formación Profesional en Galicia se da cita en un encuentro organizado por GIRA Jóvenes de Coca-Cola y la Xunta 

Participantes en la segunda edición de la jornada del proyecto GIRA Jóvenes de Coca-Cola Cedida

La Xunta de Galicia y Coca-Cola, a través de su proyecto GIRA Jóvenes de Coca-Cola, han organizado un encuentro con el profesorado gallego de centros de Formación Profesional (FP).

Esta es la segunda edición de la jornada, que ha reunido en el Auditorio de CIFP Compostela a cerca de 80 docentes. La iniciativa ha contado con la participación y apoyo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia, colaboradora de Gira Jóvenes desde hace años.

El encuentro ha servido como espacio de inspiración, debate e intercambio de buenas prácticas entre los distintos grupos que conforman el ecosistema de la Formación Profesional en Galicia. Durante el mismo, se ha profundizado en la importancia del entrenamiento del pensamiento crítico en un entorno de transformación digital. La temática se pudo abordar desde multitud de perspectivas gracias a la participación de los agentes implicados en varias ponencias y talleres.

La primera charla, de la mano de Cristina Lesta Íñiguez, subdirectora xeral de Innovación Profesional e Coordinación do Sistema Productivo de la Conselleria de Educación, puso el foco en la importancia de fomentar el pensamiento crítico, la autonomía y el aprendizaje permanente en el alumnado de Formación Profesional.

Gema Domínguez Barral, gestora de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, hizo referencia a la importancia de acompañar a los jóvenes y darles herramientas para que sepan interpretar y cuestionar toda la información que reciben y que les sirvan en cualquier camino que elijan.

A continuación, tuvo lugar la charla de Maria Cano, experta en pensamiento crítico, donde habló de las soft skills y la transformación digital, desde el punto de vita de cómo mejorar el pensamiento crítico.

Además, se realizaron unos talleres donde los docentes intercambiaron buenas prácticas y como ayudar al alumnado en el pensamiento crítico en las aulas, a cargo de Luis Tamayo, director de conocimiento de Quiero.