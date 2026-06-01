Rueda devuelve a la primera línea política al exconselleiro Villares tras el archivo de su causa por agresión sexual 

Alfonso Villares EC

La Xunta ha nombrado al exconselleiro do Mar Alfonso Villares como delegado del Gobierno gallego en Lugo, dentro de una serie de cambios en los "segundos niveles" de la administración autonómica, que incluye el relevo del gerente del Servizo Galego de Saúde, Sergas, José Ramón Parada Jordal.

De esta manera, Villares, quien dimitió de su cargo el año pasado tras una denuncia por agresión sexual que ha quedado archivada, retomará su carrera política como delegado de la Xunta en Lugo, la provincia en la que fue alcalde durante varios años en la localidad de Cervo.

Villares dimitió en junio de 2025 al estar investigado como supuesto autor de la violación de la presentadora Paloma Lago. Sin embargo, el pasado 7 de abril la Sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que no será procesado por falta de indicios, ratificando de este modo el auto previo de un juzgado de Ferrol.

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El pasado mes de abril, en una declaración en la que no respondió a preguntas en un hotel de Santiago de Compostela, el exconselleiro afirmó que la acusación no había recurrido el auto de la Audiencia Provincial, por lo que entendía que este ya era firme.

Entonces, señaló, una de las primeras cuestiones que haría sería pedir el alta de nuevo como afiliado en el PP, del que se dio voluntariamente de baja tras conocer que estaba siendo investigado.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial, el propio Rueda había asegurado que él no tendría ningún problema con la vuelta a la vida pública del exconselleiro, si bien recordó que era una decisión que dependía del propio Villares.

Con el nombramiento conocido este lunes, la vuelta a la primera línea política del exconselleiro es un hecho.

Entre los cambios anunciados por el presidente gallego también figura el nombramiento de Marcos Gómez Román como comisario del Año Santo Xacobeo 2027. Gómez Román llega a este puesto tras haber desempeñado, entre otros, el de director general de Comunicación de la Xunta, donde además ha sido jefe de prensa y asesor en distintas etapas.