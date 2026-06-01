Rescatan un cadáver en el mar en Baiona y los indicios apuntan que podría ser el desaparecido en Barra

El helicóptero 'Helmer' de Salvamento Marítimo Quintana

Una persona ha sido rescatada sin vida este domingo en el mar frente a las costas de Baiona, frente a una zona rocosa de la parroquia de Baredo, según ha informado 112 Galicia, y la investigación apunta, a falta de completarse la identificación, que podría tratarse del hombre desaparecido en la tarde del sábado en la playa de Barra, en Cangas.

El hallazgo se produjo pasadas las 19.15 horas de este domingo, cuando la Guardia Civil informó al 112 Galicia de la localización de un cuerpo flotando en el mar, frente a una zona rocosa de la parroquia de Baredo (Baiona), y solicitó la colaboración de otros servicios de emergencias para su rescate.

El Centro Integrado de Respuesta ante Emergencias solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, el servicio de Gardacostas, el GES de Val Miñor y la Policía Local de Baiona. Simultáneamente, se informó a los Bomberos de O Porriño y a los voluntarios de Protección Civil del Val Miñor.

El helicóptero Pesca I, perteneciente a Gardacostas, fue enviado al lugar del incidente y se encargó del rescate del cuerpo sin vida de la persona y su posterior traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han señalado que el cadáver, que apareció desnudo, está todavía pendiente de la identificación efectiva, aunque todo apunta a que se trata del varón al que se estaba buscando desde el sábado tras su desaparición en la zona del arenal de Barra, en Cangas.