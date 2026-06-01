A Xunta pide ao Goberno entregarlle as alegacións ante a UE sobre a AP-9
Anuncia que presentará unha demanda ante a Audiencia Nacional para reclamar esa documentación
A Xunta decidiu dar un paso máis na súa reclamación ao Gobierno central para que lle entregue as alegacións presentadas ante a Unión Europea (UE) pola prórroga da concesión da autoestrada AP-9 e anunciou que presentará unha demanda ante a sala do contencioso-administrativo da Audiencia Nacional (AN) para reclamar esa documentación.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou este luns, tras a reunión semanal do Goberno galego, a presentación da demanda tras denegar o Executivo central a información remitida á Comisión Europea (CE) en relación ao ditame sobre a prórroga da concesión da AP-9, a principal autoestrada da comunidade, e a súa posible ilegalidade.
Unha reclamación que “cobra máis importancia”, dixo Rueda, tras o pacto de PSOE, BNG e Sumar para impulsar a tramitación pendente no Congreso para transferir a titularidade da AP-9 ás autoridades de Galicia, un acordo que non apoiou o PP ao considerar que non responde á proposición de lei aprobada por unanimidade no Parlamento galego.
O Goberno galego iniciou en xaneiro o proceso xudicial para esixir a documentación sobre a contestación ao ditame da CE, transcorridos mais de tres meses desde a súa solicitude, o 26 de marzo interpuxo un recurso contencioso-administrativo e agora unha demanda.
Prazas de FP
Ademais, tal e como acordou o Consello da Xunta, a Formación Profesional (FP) galega ofertará 50.244 prazas de novo ingreso (un 2,22% máis cun incremento de 1.080 prazas) o próximo curso, no que se incorporará o primeiro dobre ciclo internacional de España, destacou Rueda.
Rueda apuntou que “un ano máis volve ser unha nova marca a oferta porque tamén sobe moito a demanda”, feito que enmarcou na “revolución silenciosa que a Xunta de Galicia impulsa desde hai moito tempo” na FP.
En concreto, as prazas distribúense en 277 ofertas diferentes (44 delas de nova implantación), entre os 159 ciclos (un novo) de grao básico, medio e superior, 33 másteres (catro novos), 27 títulos de alta especialización (seis novos), 45 formacións aceleradas (34 delas de nova implantación) e 14 programas formativos.
A nova oferta, que a Consellería de Educación presentou no Consello, reflicte un crecemento cuantitativo sostido no tempo, que nos últimos catro anos foi do 33,41%, á vez que, segundo destacou o Goberno galego, afianza un impulso cualitativo cunha aposta sen precedentes pola calidade, a especialización, a flexibilidade e a internacionalización destes ensinos como un referente no conxunto do Estado.
Primeiro ciclo internacional
De feito, unha das novidades de cara ao próximo curso é, tal e como subliñou Rueda, a implantación do “primeiro ciclo internacional de FP nun centro público de España”, en concreto no Instituto Fernando Wirtz Suárez da Coruña.
Este dobre ciclo internacional que combina o currículo galego co currículo británico corresponderase co ciclo superior de Desenvolvemento e Aplicacións Multiplataforma.
Trátase dun proxecto piloto en que os alumnos que o escollan van obter unha titulación recoñecida internacionalmente de xeito directo en moitos países sen necesidade de someterse a un proceso de homologación.
Esta nova oferta, inédita ata o de agora en España nun centro público, é posible grazas ao novo decreto galego de FP aprobado este ano. Ademais, atendendo a un dos principais obxectivos do Plan FPGal360, un dos aspectos en que se fai máis fincapé é no reforzo das opcións para favorecer a permanencia do alumnado no sistema educativo e frear o abandono temperán.
Neste sentido, outra das novidades do próximo curso é a posta en marcha dun itinerario integrado entre un ciclo de grao básico e o ciclo de grao medio.
Farase, como experiencia piloto, cos ciclos de grao básico en Cociña e Restauración e grao medio en Cociña e Gastronomía ou en Servizos en Restauración no CIFP Compostela, en Santiago.
Por outra banda, o Consello autorizou tamén a tramitación dun acordo marco, cun valor estimado de 20.708.160 euros, para a subministración sucesiva dun medicamento CAR-T, o Lisocabtagén Maraleucel, para pacientes diagnosticados de determinados tipos de cancro de sangue nos hospitais do Servizo Galego de Saúde (Sergas).