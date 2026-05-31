La Xunta pide retirar el uso de dispositivos de disuasión para evitar capturar marsopas

Imagen de una marsopa Porpoise Conservation Society

La Xunta ha exigido la retirada de dos proyectos del Gobierno central para obligar al uso de dispositivos acústicos de disuasión a la pesca de enmalle y volanta para evitar capturar marsopas, ya que la flota gallega no ha registrado ninguna captura de este animal en 27 años.

La Consellería do Mar ha presentado alegaciones formales contra los dos borradores elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que establecen dicha obligación tanto a los buques de artes menores que trabajan con enmalle como a la flota de faena con arte de volanta en el caladero Cantábrico y Noroeste.

La Xunta considera que las propuestas carecen de una "motivación técnica mínimamente sólida" e ignoran los datos "reales" del impacto de estas actividades en la zona, ha informado este domingo la Consellería.

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El Ejecutivo gallego aporta un informe que recoge que, según la serie histórica del sistema de observación a bordo de la Administración autonómica, operativo desde 1999, se han monitorizado más de 17.512 lances de artes de enmalle fijos sin que se haya contabilizado ni un solo caso de captura accidental de marsopa común en 27 años.

Los dos únicos eventos aislados registrados en ese período correspondieron a ejemplares de delfín mular.

La Consellería ha referido además que el Gobierno central ha incumplido todos los plazos legales para aprobar el plan de recuperación de la marsopa en España, caducado desde finales de 2023, y que los dos borradores actuales "confunden las definiciones de 'área de distribución' y 'área crítica', fijadas en la normativa básica de biodiversidad, incurriendo en una evidente arbitrariedad geográfica".

También los senadores del PPdeG han exigido este domingo la retirada de los dos borradores del Ministerio, ya que los dispositivos acústicos "no tienen constatada una eficacia efectiva", han asegurado, y su implantación "pondría en peligro la pesca de la flota artesanal que faene con artes de enmalle".