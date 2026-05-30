Vigo se vuelca con las Fuerzas Armadas en un desfile que brilla a medias sin aviones y sin salto paracaidista

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor presidieron el desfile en Vigo EFE

Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de Vigo para mostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en su día (Difas) y disfrutar de un desfile militar que ha quedado algo opacado porque la parte aérea y el salto de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (Papea) tuvieron que ser cancelados debido a que el bajo techo de nubes impedía la visibilidad de las aeronaves y los saltadores, y ponía en riesgo su seguridad.

El desfile militar estuvo presidido por el rey Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, acompañado por primera vez en el Difas por la princesa Leonor, que vestía la uniformidad de gala alférez de 4º del Ejército del Aire y del Espacio por precisamente encontrarse completando el tercero de los tres años de su formación castrense en la Academia General del Aire en San Javier (Murcia), tras haber pasado por la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza y la Escuela Naval Militar en Marín (Pontevedra).

Ha llevado una insignia que acredita que superó un curso de paracaidismo que no han realizado todos sus compañeros de promoción ni su padre. Se incorpora así a otro de los principales actos institucionales que deberá presidir en el futuro como capitana general de las Fuerzas Armadas. Ya ha asistido en los últimos años al tradicional desfile del 12 de octubre, así como a la Pascua Militar.

Las imágenes del desfile de las Fuerzas Armadas en Galicia Más información

Asimismo, asistieron la ministra de Defensa, Margarita Robles, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro Esteban López Calderón; los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Berea; Aire y del Espacio, general Francisco Braco Carbó; de la Armada, almirante general Antonio Piñeiro; otros miembros de la cúpula militar; el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y otras autoridades militares y civiles.

El desfile

El desfile, cuya extensión ha rondado un kilómetro de la avenida Samil, ha comenzado con la llegada de sus majestades a la tribuna real pasadas las 12.00 horas, entre aplausos y 'vivas' de los vigueses.

Ha sonado el himno nacional y una salva de 21 cañonazos, secundados por más 'vivas' por parte de los miles de vigueses que se han congregado desde primera hora de la mañana.

Después, se ha rendido honores a los reyes y Felipe VI ha recibido novedades del jefe de Batallón de Honores.

A continuación, el rey ha pasado revista al Batallón de Honores y los monarcas han saludado a las autoridades.

25 años sin mili en España: del 'Cetme' a la ciberdefensa Más información

Inmediatamente después era el turno de uno de los momentos más sensibles y espectaculares: el tradicional salto paracaidista frente a la tribuna real portando la bandera de España, pero los vigueses se han quedado sin disfrutarlo.

Este año, iban a saltar el subteniente Alberto Vidal como guía y el sargento primero Pablo García Matanza -ambos oriundos de Pontevedra y Lugo, respectivamente, como un gesto con Galicia- desde 1.200 metros de altura con una enseña de 35 metros cuadrados.

Emotivo homenaje a los caídos

A continuación, en el momento del izado de la bandera nacional con el himno de fondo, la cuerda que la subía por el mástil se ha soltado y la enseña ha caído.

La han colocado en una bandeja y, en su lugar, ha presidido el desfile la bandera de la Guardia Real, la más antigua de las que han participado en el desfile.

A renglón seguido, se ha procedido al acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

En 2025, se han registrado 1.207 heridos en territorio nacional y 68 en misiones en el exterior, y dos militares de tropa del Ejército de Tierra han fallecido, según datos facilitados por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).

La princesa Leonor ultima su formación militar con la vista puesta en la Universidad: ¿qué estudiará? Más información

Este 2026 también marca el inicio de los trámites por parte del Ministerio de Defensa para declarar a la profesión militar como de riesgo.

En este punto, era el turno de la Formación Mirlo y su sobrevuelo con los colores de la bandera nacional, que daría inicio al desfile aéreo.

El Ejército del Aire y del Espacio "ha apurado hasta el último instante", pero finalmente han decidido cancelar el paso de los caza, las aeronaves de transporte y los helicópteros.

Los vigueses tampoco han podido ver el sobrevuelo de la Formación Mirlo tiñendo el cielo de Vigo con los colores de la bandera nacional.

La Formación Mirlo, compuesta por seis aeronaves e integrada por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, sustituye a la Patrulla Águila desde 2025, tras la entrada en funcionamiento del nuevo 'Pilatus PC-21' y la 'jubilación' del 'C-101' tras 40 años de operaciones en el Ejército del Aire.

Se entrenan los 8x8 Dragón

En cuanto al desfile terrestre, han participado un total de 3.746 -3.402 hombres y 344 mujeres- integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), los más aplaudidos, ataviados con uniformidad de gala.

También han desfilado 130 caballos, seis perros y la mascota del Tercio 'Gran Capital' 1º de la Legión, la cabra 'Baraka', según informó el Ministerio de Defensa.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa presenta el programa de actos para el Día de las Fuerzas Armadas 2026, que será en Vigo Más información

En el desfile motorizado han podido verse 109 vehículos y 32 motos, entre ellos, y por primera vez en el Difas dos vehículos 8x8 Dragón.

Por último, los reyes han saludado a las autoridades militares responsables y participantes en el desfile, se han despedido y la Guardia Real ha vuelto para recoger el estandarte con su bandera.

El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente desde 1978, cuando se estableció mediante real decreto realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los ejércitos y la Armada para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad.

Se celebra el sábado más próximo al 30 de mayo, coincidiendo con la festividad de San Fernando, patrón de los ingenieros militares.